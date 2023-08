Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Oudste werkende dokter ter wereld (101) deelt geheim over hoe hij zijn brein scherp houdt

In principe kun je in veel landen gemiddeld na je 65ste met pensioen, maar sommige mensen leggen hun werk liever nooit neer. Howard Tucker is met zijn 101-jarige leeftijd de oudste werkende dokter op deze aardbodem en hij legt uit hoe hij zijn brein scherp houdt.

Tucker is al meer dan 75 jaar arts en neuroloog en startte zijn carrière in 1947. Zijn vrouw Sara (89) werkt ook nog steeds binnen de psychiatrie. En zelfs nu Tucker 101 jaar oud is, overweegt hij niet om met pensioen te gaan. Maar toch vragen mensen zich af hoe deze man zo goed bij de les blijft.

„Goede genen en een beetje geluk spelen daarin natuurlijk mee. Maar ik hanteer een principe dat iedereen kan toepassen. En dat is: prikkel je brein met werk en sociale en vermakelijke activiteiten”, legt de dokter uit tegen CNBC uit.

De neuroloog vertelt dat ons brein nu eenmaal verandert als we ouder worden. Maar onze hersenen hebben, net als veel andere spieren in ons lijf, baat bij training en oefening. „Ik pas drie dagelijkse rituelen toe om mijn brein in goede conditie te houden.” Eerder schreef Metro over deze activiteit die volgens Chinees onderzoek het brein gezond houdt. En deze producten blijken ‘voer’ voor jouw hersenpan.

1.’Ik ga naar werk’

De neuroloog verwijst naar onderzoek dat aantoont dat er een verband is met het pensioen en de aftakeling van het brein. „Daarom ben ik nog niet met pensioen.” Voor zijn werk moet Tucker zich verdiepen in medische materie en problemen oplossen. „Door de nieuwste ontwikkelingen binnen de neurologie bij te houden, houd ik ook mijn brein in beweging.”

Vrijwilligerswerk, een nieuwe hobby uitproberen of het leren van nieuwe vaardigheden is ook goede mentale stimulatie, volgens de arts. „In het begin van mijn zestiger jaren begon ik aan een studie rechten in de avond. Ik slaagde voor het examen toen ik 67 was.”

2. ‘Ik blijf sociaal’

Opnieuw haalt Tucker vrij recent onderzoek aan, dat aantoont dat hechte relaties onze geheugen- en cognitieve functies stimuleren. De arts benadrukt dat hij op zijn leeftijd veel vrienden en familieleden inmiddels verloren is. „Maar ik ben gezegend dat ik connecties heb kunnen opbouwen met mijn jongere collega’s. Daarnaast zorgen Sara en ik dat we samen eten met mensen uit onze omgeving. Zo eten we minimaal twee keer per week met mijn kinderen en hun partners. Ook proberen we graag nieuwe restaurants met vrienden en collega’s uit.”

3. ‘Ik lees voor vermaak’

Als de neuroloog zich niet verdiept in de nieuwe stof uit de medische wereld, leest hij graag biografieën en detectives. „Jezelf onderdompelen in een goed boek, fictie of non-fictie, vereist dat je hersenen een massa nieuwe informatie verwerken. Ik geloof dat dit de sleutel is om je geest scherp te houden.”

De kleinzoon van de dokter, Austin Tucker, maakt een documentaire over zijn opa met de titel What’s Next? En inmiddels is dokter Tucker uitgegroeid tot een heuse TikTok-sensatie.

