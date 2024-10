Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoogleraar: ‘Door minder te eten kun je langer en gezonder leven’

Zo lang en gezond mogelijk leven is een vurige wens van veel mensen. Maar hoe doe je dat? Emeritus hoogleraar Moleculaire genetica van de Erasmus Universiteit Jan Hoeijmakers zegt dat 30 procent minder eten het verschil kan maken.

Een beetje kwiek oud worden, dat is een topic waar veel mensen zich mee bezig houden. De tips vliegen dan ook om je oren. Zo zou het geheim van langer leven simpelweg ‘sociaal zijn’ zijn, zegt een ander weer dat je veel kaas moet eten en is er zelfs een 100-jarige vrouw die zweert bij twee glazen wodka per dag. Metro zette alle artikelen rondom dit onderwerp al eens op een rijtje.

Hoogleraar over langer en gezonder leven door minder te eten

Gemiddeld worden vrouwen in Nederland nu iets ouder dan 83 jaar, mannen ruim 80. Amerikaanse wetenschappers zeggen dat een gemiddelde leeftijd van 90 zo’n beetje het maximum is. „De echte maximale leeftijd ligt rond de 115 à 120 jaar. Met kennis van het verouderingsproces kunnen we misschien langer leven en langer gezond blijven”, vertelt Hoeijmakers in Villa VdB op NPO Radio 1.

Waarom zouden we dat eigenlijk willen? „Als je langer gezond blijft, kun je ook langer een bijdrage leveren aan de maatschappij. Het is niet alleen langer leven, maar ook langer gezond blijven.”

Voeding sleutel tot vertragen verouderingsproces

De hoogleraar denkt dat met name voeding de mogelijkheid biedt om het verouderingsproces vertragen. Hierdoor zullen ziekten die met veroudering samenhangen, denk aan Parkinson en Alzheimer, ook vertragen.

Het lichaam is er volgens hem op ingesteld om bij schaarste over te schakelen naar een soort ‘overlevingsmodus’. En dat is gunstig voor het lichaam. „Als je minder eet, stopt je lichaam dat weinige eten niet in groei, maar in onderhoud en weerbaarheid.”

Het probleem van nu is welvaart. „Toen er geen supermarkten en koelkasten waren, hadden mensen niet elke dag te eten. Als je eten had, nam je meer om reserves op te bouwen. De kwaliteit van voeding is ook verminderd. Het is op consumptie gericht, om meer te eten, terwijl we eigenlijk veel te veel eten. Wij gebruiken onze reserves niet, we bouwen ze alleen maar op. Als je af en toe in die ‘overlevingsmodus’ gaat, dan kan je langer gezond en wel blijven.” Intermittent fasting kan een manier zijn om dit te doen, noemt hij.

⚠️ Ook ondervoeding groot probleem in Nederland Ondervoeding is een groeiend probleem bij ouderen en mensen met ziekten zoals kanker. Maar liefst 20 tot 75 procent van de mensen met de diagnose krijgt hier volgens het Nationaal Fonds Tegen Kanker mee te maken. Hierdoor vergroot de kans op bijvoorbeeld complicaties bij behandelingen en zelfs vervroegd overlijden. Laat het dus duidelijk zijn dat ‘minder eten’ niet voor íedereen een goed advies is, zeker niet voor mensen met een ziektebeeld. Vraag altijd advies aan een arts als je zoiets overweegt.

Veelbelovende resultaten

Hoeijmakers doet zelf ook aan af en toe vasten. „Ik eet elke dag minder dan ik eigenlijk zou doen. En af en toe een periode niet eten kan ook wonderen doen. Het is niet moeilijk als je gezond bent en voldoende reserves hebt. Mensen kunnen wel veertig dagen zonder eten. Dat wisten de mensen vroeger ook al, maar nu hebben we overvloed, overmaat en verleiding. Mensen worden verleid om meer te eten dan nodig.”

Volgens Hoeijmakers staat dit fenomeen nog wetenschap in het begin, maar ziet het er hoopvol uit. „De resultaten zijn veelbelovend. Misschien kunnen we in de toekomst allemaal een beetje ouder én gezonder worden.”

