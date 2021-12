Het levenselixer van deze 100-jarige vrouw: ‘Twee glazen wodka per dag’

Iedere dag bewegen of gezond eten? Het geheim van ouder worden verschilt nogal per persoon. Maar de 100-jarige Marcella Maria Csontos-Halasz heeft een bijzonder levenselixer. Hoewel alcohol niet zozeer bestempeld wordt als ‘gezond’, zweert deze vrouw bij twee glazen wodka per dag.

Marcella Maria Csontos-Halasz woont in Dordrecht, maar heeft Hongaarse roots. Vorige week werd ze honderd jaar en RTV Rijnmond vroeg haar naar het geheim van haar leeftijd. Ze kreeg persoonlijke felicitaties van de burgemeester, want honderd worden is nogal een leeftijd.

100-jarige vrouw uit Hongarije

Bij Csontos-Halasz lijkt ouderdom haar niet in de weg te staan. Ze woont nog zelfstandig en is nog niet klaar met het leven. De Dordrechtse heeft naast een imponerende leeftijd ook een indrukwekkende levensloop gehad. Zo werd ze in haar geboorteland gevraagd om te spioneren voor de geheime dienst. Wat ze weigerde, maar wat wel betekende dat ze moest vluchten. Daardoor belandde ze uiteindelijk met haar familie in Nederland. Inmiddels woont ze zo’n zestig jaar in Dordrecht.

Twee glazen wodka per dag

Maar het bijzondere aan Csontos-Halasz is toch wel haar dagelijkse borrel. Ze drinkt namelijk elke dag twee glaasjes wodka en is overtuigd van de werking daarvan. „Eén glas ‘s middags, één glas ‘s avonds voor ze naar bed gaat”, vertelt haar dochter aan RTV Rijnmond. Waarom de vrouw kiest voor deze dagelijkse alcoholische versnapering? „Ik zag op tv een Russische man van 110 jaar die elke dag wodka dronk. Daarom was hij zo oud geworden, zei hij. Dit moet ik ook gaan doen, zei ik. En vanaf dat moment ben ik wodka gaan drinken.” De honderdjarige vrouw schat in dat ze al zo’n vijftig jaar lang deze dagelijkse dosis neemt.

Haar dochter denkt dat haar moeders hoge leeftijd komt door het optimisme. „Mijn moeder is altijd vrolijk. Dat is ze altijd geweest”, zegt ze.