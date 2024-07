Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Onderzoekers ontdekken medicijn waardoor we mogelijk langer leven: ‘Is het te mooi om waar te zijn?’

Een medicijn waardoor we langer kunnen leven. Het klinkt als iets wat ver in de toekomst heel misschien mogelijk wordt, maar een doorbraak als deze is mogelijk dichterbij dan we denken. Onderzoekers hebben namelijk een medicijn ontdekt waarmee de levensduur van proefdieren tot wel 25 procent verlengd kan worden en zij hopen dat het ook het verouderingsproces bij mensen kan vertragen.

‘Supermodel omaatjes’, werden de muizen in het lab genoemd. De muizen die het medicijn toegediend hadden gekregen, zagen er niet alleen jong uit voor hun leeftijd, ze waren ook gezonder, sterker en ontwikkelden minder soorten kanker.

Onderzoekers namen eiwit onder de loep

Voor het onderzoek naar hoe het verouderingsproces vertraagd kan worden, namen wetenschappers van het MRC Laboratory of Medical Science, van het Imperial College London en de Duke-NUS Medical School, een eiwit genaamd interleukine-11 onder de loep. Naarmate we ouder worden krijgen we van dat eiwit namelijk grotere hoeveelheden in ons lichaam. Het draagt bij aan hogere ontstekingswaarden en volgens de onderzoekers bepaalt dit eiwit ook voor een deel de snelheid van ons verouderingsproces.

Het onderzoek bestond uit twee experimenten. Voor het eerste experiment creëerden de wetenschappers muizen die geen interleukine-11 aanmaakten en bij het tweede experiment kregen muizen van 75 weken oud (zo’n 55 jaar in mensenjaren) een medicijn dat interleukine-11 uit hun lichaam haalde.

Medicijn verlengt levensduur met 25 procent

Wat blijkt? De muizen leefden zo’n 20 tot 25 procent langer dan muizen die wel interleukine-11 aanmaakten en geen medicatie kregen. Dat beschrijven de onderzoekers in het vakblad Nature.

„Ik probeer niet al te enthousiast te worden”, zegt een van de onderzoekers, Stuart Cook, tegen de BBC. „Is het te mooi om waar te zijn?”, vraagt hij zich af.

Daar hoopt hij door middel van aanvullend onderzoek in de toekomst antwoord op te kunnen geven, want er zijn nog veel vragen. Zo is het nog niet duidelijk of het medicijn ook hetzelfde effect heeft op mensen en wat de eventuele bijwerkingen kunnen zijn.

Zo komt het heel af en toe voor dat iemand geboren wordt zonder interleukine-11 en dat heeft een negatief effect op hoe iemands schedel ontwikkelt en het tast de gewrichten aan. Maar naarmate we ouder worden, lijkt interleukine-11 juist een slechte rol in ons lichaam te spelen.

Data zijn positief

Om te onderzoeken hoe dit precies werkt, wordt het medicijn getest op mensen met longfibriose (bindweefselvorming in de longen, red.). De testen zijn nog niet afgerond, maar de huidige data zijn positief. Op basis daarvan denkt Cook dat het medicijn veilig is.

Of het medicijn in de toekomst ook daadwerkelijk op de markt komt is onzeker. Er is volgens de onderzoekers nog te weinig bewijs en het maken van het medicijn is erg duur, waardoor het „ondenkbaar is om alle 50-jarigen te behandelen voor de rest van hun leven”.

