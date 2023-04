Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het geheim om langer te leven bestaat en nee, het is niet twee uur wandelen per dag

We willen het bijna allemaal: zo lang mogelijk leven. De een zegt ‘eet een handje noten’ en de ander roept ‘loop twee uur per dag’. Nee, het is nou eenmaal niet altijd even makkelijk om deze tips toe te passen in ons leven. Het is namelijk wat lastiger wanneer je een pinda-allergie hebt of je slecht ter been bent. Maar wat moet je dan doen?

Uit een onderzoek, gepubliceerd in het Journal of Epidemiology & Community Health, blijkt dat simpelweg sociaal zijn je leven al kan verlengen.

Een kort belletje of een koffieafspraak. Het maakt niks uit, als mensen verlangen we van nature naar sociale interactie. Tijd spenderen met je vrienden, familie of collega’s is erg belangrijk. Het lijkt er zelfs op dat dit ook het geheim van een langer leven kan zijn. Volgens een nieuwe studie kan regelmatige sociale interactie de levensduur van oudere volwassenen verlengen. De studie onderzocht meer dan 28.000 Chinese ouderen.

Regelmatig wandelen blijkt uit veel recente onderzoeken ook een sleutel tot het verlengen van je leven, maar deze nieuwe uitkomst lijkt een stuk eenvoudiger. En eerlijk gezegd ook veel leuker, toch? Eerdere studies suggereerden dat een goed sociaal leven een positief effect zou hebben op ouder worden. Maar dit onderzoek verduidelijkt hoe vaak je nou eigenlijk sociaal actief moet zijn.

Het geheim voor een lang leven

Het onderzoek verdeelde de deelnemers in groepen die bijna elke dag sociaal contact hadden, minstens een keer per week, minstens een keer per maand, af en toe en nooit. Kijkend naar deze grote groep werd met de studie ontdekt dat herhaaldelijke sociale activiteiten gekoppeld zijn aan een aanzienlijk langere levensweg. Bovendien, hoe vaker je het socializen doet, hoe groter de kans om langer te leven. Het onderzoek onthulde dat de dood met 42 procent werd uitgesteld bij degenen die af en toe sociaal contact hadden en met 48 procent bij degenen voor wie dat minstens maandelijks het geval was.

Het bleek zelfs dat bij mensen die minstens wekelijks sociaal zijn de levensduur met 110 procent werd verlengd en 87 procent bij de personen die het dagelijks deden. Deze percentages zijn te zien in vergelijking met degenen die aangeven dat ze nooit sociaal actief zijn.

Wat moeten we doen?

„De uitkomst van het onderzoek verzwakte natuurlijk na het toepassen van verschillende factoren, zoals sociaal-economische status, gezondheid en verschillende ziektes”, zeggen de wetenschappers van het onderzoek. „Maar toch bleef het effect hoog. Het geeft aan dat deelname aan sociale activiteiten op zichzelf al een grote factor is in het verlengen van het leven van oudere mensen.”

De studie is dus een goed voorbeeld waarom het belangrijk is om regelmatig contact te hebben met je opa, oma of ouders. Een vereniging is misschien ook een goede oplossing. Hierdoor heb je wekelijks of maandelijks contact met leeftijdsgenoten en ben je actief bezig. Win-win!