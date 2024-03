Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Je hersenen jong houden? Probeer deze 7 tips

Dingen vergeten, focus verliezen en soms niet uit je woorden komen: het is de realiteit van ouder worden. Maar, genetische aanleg daargelaten, je kunt er ook iets aan doen. We geven zeven tips om je hersenen jong te houden.

Taalplatform Preply dook in de hersenmaterie en ontdekte dat mensen graag hun hersenen jong houden. Zo steeg het aantal zoekopdrachten op Google naar ‘hoe houd je de hersenen jong?’ met 134 procent in het afgelopen jaar. Kortom: we willen ons brein trainen!

Brein trainen

„Een aanzienlijk deel van de gezondheid van onze hersenen wordt bepaald door de omgeving waarin we leven en de levenservaring die we hebben gehad”, vertelt Dr. Jennifer Newson PhD (Oxon), Consulent Neurowetenschappen. „Er zijn daarom veel factoren die de gezondheid van de hersenen van een persoon beïnvloeden – van hun dieet en ultrabewerkte voedselconsumptie tot hoe regelmatig ze bewegen en hoe goed ze slapen.”

Toch kun je volgens haar niet vroeg genoeg beginnen met het trainen van je brein. „De gezondheid van je hersenen beïnvloedt alles over hoe je denkt, voelt en handelt.” Er zijn een paar belangrijke factoren, noemt ze: „Het eten van een gezond dieet dat volwaardige voedingsmiddelen bevat en het vermijden van junk/ultra-bewerkte voedingsmiddelen en dranken, regelmatig sporten, een goede nachtrust krijgen, nieuwsgierig zijn en nieuwe kennis en vaardigheden leren, sociale betrokkenheid en het opbouwen van nauwe relaties met familie, vrienden en je omgeving.”

Hoe houd je de hersenen jong?

Preply heeft met behulp van collectief onderzoek en aanbevelingen van deskundigen zeven tips op een rij gezet die je hersenen jong houden. Hier komen ze:

1. Mediteer 30 minuten per dag

Even tot rust komen en mediteren, een halfuurtje per dag is al genoeg om je hersenen jong te houden. Slechts 8 weken lang elke dag mediteren kan volgens een studie een negatieve stemming en angst verminderen. Ook gaat het aandachtsvermogen erop vooruit, net als het werkgeheugen en het herkenningsgeheugen.

2. Eet gezond

Gezond en gevarieerd eten is sowieso gezond, maar dus ook cruciaal voor je hersenen. Als je voedingsmiddelen eet die rijk zijn aan bijvoorbeeld omega-3-vetzuren, flavonoïden, vitamine B, D en E, en choline, help je je cognitieve functies vooruit.

3. Beweeg minimaal zes minuten per dag intensief

Zes minuten? Ja, echt. Zes minuten per dag intensief bewegen houdt je hersenen jong. Uit onderzoek blijkt dat de levensduur van gezonde hersenen daardoor verlengd wordt. En geen zorgen: je hoeft niet per se naar de sportschool hiervoor. Je kunt ook sporten op een lagere intensiteit, bijvoorbeeld door een stuk te wandelen. Het is dan makkelijker op een gezond gewicht te blijven, het vermindert stress en voorkomt langdurige aandoeningen.

4. Slaap minimaal zeven uur per nacht

Bijna niets zo belangrijk voor je gezondheid dan goede nachtrust. Minimaal zeven uur slaap zou volgens een onderzoek de ideale hoeveelheid zijn voor een goede cognitieve gezondheid. Weet je niet zeker hoe laat je naar bed moet gaan? Er is een handige manier om daar achter te komen

5. Wees sociaal betrokken

Nauwe relaties met vrienden, familie en je omgeving is een goede manier om je hersenen jong te houden. Sociaal betrokken zijn bij je omgeving en socializen stimuleert je aandachtsvermogen en geheugen, blijkt uit onderzoek.

6. Begin met een intellectuele hobby

Volgens Dr. Newson is nieuwsgierig zijn heel belangrijk. Gebruik je vrije tijd dus niet om te scrollen, maar los een kruiswoordpuzzel op, lees een boek, of schaak. Je stimuleert zo je geheugen en denkvermogen.

7. Leer een nieuwe vaardigheid

Iets nieuws leren gebeurt steeds minder vaak, naarmate je ouder wordt. Maar door bijvoorbeeld een nieuwe taal te leren, leggen je hersenen weer allerlei nieuwe verbindingen. Als je je zo’n twintig minuten per dag focust op nieuwe informatie, wordt het steeds makkelijker om dat op te slaan en te verwerken.

