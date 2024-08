Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Onderzoekers ontdekken nieuwe risicofactoren voor dementie, dit zijn ze

We komen steeds meer te weten over dementie, en wat nu precies een rol speelt in het ontwikkelen ervan. Onderzoekers hebben onlangs twee nieuwe risicofactoren ontdekt.

Dementie is een onderwerp dat veel mensen aan het hart gaat, omdat het vaak in onze omgeving voorkomt. Zo maken Adelheid Roosen en Hugo Borst er al jaren tv over. De gezamenlijke vijand die ze door hun beide moeders al jaren hebben, zo noemen zij de aandoening. Gisteravond begon een nieuwe reeks, die Metro voor de tv-rubriek Blik op de Buis bekeek. Hierin onderzoeken Adelheid Roosen en Hugo Borst hoe je je zo goed mogelijk kunt voorbereiden op ‘de laatste grote reis in je leven’.

Onderzoek naar risicofactoren dementie

Naast aangrijpende televisie wordt er gelukkig ook veel onderzoek gedaan naar dementie. Zo blijkt uit andere onderzoeken dat je meer kans hebt op dementie als je angstig bent en dat depressie en sociale isolatie een rol kunnen spelen bij het ontwikkelen van de aandoening.

Ook dit nieuwe onderzoek richt zich erop waar het ‘m nou precies in zit dat iemand dementie ontwikkelt. Er zijn zogenaamde ‘risicofactoren’ die de kans op dementie kunnen verhogen. Dezelfde onderzoekers kwamen in 2020 al met twaalf factoren over de brug. Dat zijn lichamelijke inactiviteit, roken, overmatig alcoholgebruik, luchtvervuiling, hoofdletsel, zeldzaam sociaal contact, een ‘lagere’ opleiding, obesitas, hypertensie, diabetes, depressie en gehoorverlies.

Nu zijn er dus twee risicofactoren bijgekomen: een hoog cholesterolgehalte na je veertigste levensjaar en onbehandeld zichtverlies. Volgens het rapport zijn de nu 14 risicofactoren verantwoordelijk voor 49 procent van de wereldwijde gevallen van dementie.

‘Factoren hangen samen’

„Het is mechanistisch gezien heel logisch”, zegt Dr. Arman Fesharaki-Zadeh, gedragsneuroloog en neuropsychiater bij Yale Medicine in Connecticut tegen Huff Post. „Veel van deze factoren hangen nauw met elkaar samen.”

„Er zijn natuurlijk veel oorzaken van zichtverlies, maar het komt veel vaker voor bij mensen met metabolische risicofactoren zoals een hoge bloeddruk, slecht gereguleerde diabetes en een hoog cholesterolgehalte, wat de andere risicofactor is”, zei hij. Zo schetst hij dat iemand die minder goed kan zien, minder snel zal lezen of puzzelen. En dat zijn nu juist activiteiten die dementie kunnen voorkomen.

