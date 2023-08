Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

5 regels voor lang en gelukkig leven vanuit Japanse ‘ikigai’

Japanners staan bekend om het magische fenomeen ‘ikigai’, wat het leven geluk en zingeving biedt. Een 85-jarige Japanse vrouw, die recent nog kanker overwon, deelt haar kennis en visie en vertelt hoe je volgens haar een lang en gelukkig leven tegemoet gaat.

Het Japanse ikigai is datgeen waar je van houdt, goed in bent, de wereld nodig heeft én je je geld mee kunt verdienen.Wist je overigens dat het Japanse eiland Okinawa één van de vijf Blue Zones is? Waar mensen bovengemiddeld oud worden. Michiko Tomioka is voedingsdeskundige en levensduurexpert en schrijft voor het Amerikaanse CNBC over de levensfilosofie van haar 85-jarige moeder.

85-jarige Japanse moeder overleefde kanker

Vijf jaar geleden kreeg haar moeder, op 80-jarige leeftijd, de diagnose kanker. Volgens Tomioka is haar moeders ikigai altijd geweest om haar gezondheid te behouden en iedere dag een beetje gelukkiger en dankbaarder wakker te worden. Inmiddels wist de 85-jarige Japanse de kanker in haar lichaam te verslaan.

Tomioka somt vijf regels op waar haar moeder zich een leven lang aan vasthoudt. Bedoeld om een lang en gelukkig leven te leiden, gevuld met plezier en een doel.

5 regels voor een lang en gelukkig leven vanuit ‘ikigai’

1. Eet ontstekingsremmende voeding

Sommige voeding heeft een ontstekingsremmende functie, terwijl andere producten juist ontstekingen in ons lichaam aanwakkeren of voeden. Tomioka legt uit dat haar moeder gedurende haar kankerbehandelingen meer traditionele Japanse voeding aan haar voedingspatroon toevoegde. Voeding die ontstekingen bestrijden en haar immuunsysteem versterkten zoals:

Gojibessen en kaneel als zoetstoffen

Zeewier, gember, kudzu (Japanse plant) en groene thee zoals matcha

Vis en zeevruchten met veel omgea-3, zoals zalm en makreel

Miso (gefermenteerde sojabonen), nukazuke ( gefermenteerde groenten) en umeboshi (Japanse gepekelde pruim)

Voeding die je juist graag vermijdt wat betreft ontstekingen in jouw lichaam? Fortune Well schreef eerder over voeding die jouw energie opslurpen en het risico op kanker verhogen. Onder meer verwerkte vleesproducten (hotdogs, salami, hamburgers), alcohol, gefrituurd voedsel, suikerhoudende voedingsmiddelen en dranken (snoep, cola, energiedrankjes) , ultrabewerkte voedingsmiddelen (voorverpakte soepen, sauzen, diepvriespizza’s, kant-en-klare maaltijden) en zeer verfijnde koolhydraten (witbrood of koekjes) laat je liever links liggen.

2. Lachen

Volgens Tomioka zegt haar moeder altijd: ‘Klagen leidt alleen maar tot meer klagen. Maar dankbaarheid en lachen leiden tot geluk.’ De dochter haalt wetenschappelijk onderzoek aan waaruit blijkt dat lachtherapie voordelen oplevert gedurende kankerbehandeling. Het verbetert namelijk de geestelijke gezondheid en de immuunfunctie.

3. Zorg voor een betrouwbare gemeenschap

Tomioka legt uit dat haar moeder altijd een onafhankelijk type was en graag dingen alleen deed. Maar sinds ze ouder wordt, leerde haar moeder dat hulp vragen belangrijk is. „Ook als het iets eenvoudigs is als het snijden van een watermeloen.” Tijdens haar revalidatieperiode was de hulp uit haar omgeving cruciaal voor het genezingsproces, legt de dochter uit. „De kleinste interacties kunnen de basis vormen van een langdurige band.”

4. Plan dingen om naar uit te kijken en betrek jouw dierbaren erbij

Volgens Tomioka hoeven dit geen dure vakanties of luxe trips te zijn. Samen met vrienden of familie boodschappen doen, sporten of het bezoeken van een concert is waardevol. De dochter legt uit dat als je iets hebt om naar uit te kijken of iets hebt om naar toe te werken, je een ikigai gevonden hebt. Zo’n doel houdt je iedere dag gelukkig en gemotiveerd.

5. Maak contact met iets dat groter is dan jezelf

Tomioka benadrukt dat haar moeder een hoop geluk en troost haalt uit haar spirituele leven en tradities. De 85-jarige Japanse houdt zich vast aan boeddhistische rituelen. De relatie met iets dat groter is dan zijzelf heeft volgens Tomioka een helende werking. „En ze neemt het nooit als vanzelfsprekend aan.”