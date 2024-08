Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Op deze twee leeftijden slaat ouderdom het hardst toe, blijkt uit onderzoek

Grijze haren, rimpels, stijve en stramme spieren en gewrichten? Ouder worden kent nu eenmaal wat mankementen. Maar kennelijk zijn er twee specifieke leeftijden waarop de ouderdom het hardst inslaat, blijkt uit onderzoek.

Oké, ouder worden is lichamelijk niet per se heel leuk, maar ouder worden heeft ook voordelen. Zo vertelde deze psychiater dat ouderen vaak gelukkiger zijn en we meer als een pensionado zouden moeten leven. En onderzoek toont aan dat we rond ons zestigste het meest tevreden zijn over ons lichaam. En het gelukkigst? Nog later in ons leven.

Mocht je graag gezond oud willen worden: deze arts tipte deze vijf voedingsmiddelen en deze oudste werkende dokter (102) vertelde over hoe hij zijn brein scherp houdt. En zoveel lichaamsbeweging heb je per week nodig om langer te leven.

Twee leeftijden waarop ouderdom erin hakt

Ondanks de mooie kanten van het ouder worden, zijn daar nog de minder leuke kanten van ouderdom. Nieuw onderzoek, dat verscheen in het wetenschappelijke Nature, toont aan dat er twee specifieke leeftijden zijn dat ouderdom er behoorlijk inhakt. Wanneer? Op je 44ste en 60ste.

Hoe dat kan? Kennelijk nemen veel moleculen en micro-organismen drastisch af en toe rond deze leeftijden. Want rond onze 44ste en 60ste levensjaar maakt ons microbioom, oftewel de bacteriën, virussen en schimmels in ons lichaam, een snelle verandering door.

Risico op ziekten neemt toe bij ouder worden

„Het blijkt dat midden 40 een tijd van dramatische verandering is, net als de vroege 60’er jaren. En dat geldt voor elke klasse moleculen die je bekijkt”, vertelt hoofdonderzoeker Michael Snyder aan Scientias.

Het aantal moleculen gerelateerd aan hart- en vaatziekten vertoont significante verschuivingen op beide leeftijden en de moleculen die met onze immuunfunctie te maken hebben veranderen vooral bij mensen in hun vroege zestiger jaren.

Het risico op ziekten loopt niet geleidelijk toe met de jaren. Nee, plots is dat risico sterk aanwezig. Bijvoorbeeld het risico op dementie en hart- en vaatziekten bij zestigers.

Onderzoek naar leeftijd waarop veel dingen veranderen

Ruim 80 procent van alle bestudeerde moleculen veranderde niet geleidelijk, maar juist meer op bepaalde leeftijden. Toen de onderzoekers de moleculen met de grootste veranderingen bij elkaar namen, ontdekten ze dat de transformatie het grootst was als mensen halverwege de 40 en begin 60 zijn.

En wie denkt dat die ingrijpende leeftijd van 44 door de menopauze komt? Die heeft het mis. Want bij zowel mannen als vrouwen was dit een ‘ingrijpende leeftijd’.

Gezond oud worden en leefstijl verbeteren

De onderzoekers ontdekten eveneens dat de verandering rond de veertiger jaren in lijn stond met alcohol- en cafeïne en lipidemetabolisme, hart- en vaatziekten, huid en spieren. Oftewel, je lichaam kan bijvoorbeeld wijn, koffie en vet minder goed verwerken. Rond de 60 hadden veel veranderingen betrekking tot het metabolisme van koolhydraten en cafeïne, maar ook de immuunregulatie, nierfunctie en eveneens hart- en vaatziekten, huid en spieren.

Volgens de onderzoekers vragen deze leeftijden dan ook extra aandacht als het gaat over onze gezondheid. Bijvoorbeeld door meer te bewegen, minder alcohol te drinken en de algehele leefstijl te verbeteren. Al stelt Snyder voor om daar al een stuk eerder mee te beginnen, dan pas vanaf je 40ste.

