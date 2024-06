Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Onderzoeker bestudeert waarom mensen langer leven: dit moeten jongeren volgens hem meer doen

Onderzoeker Dan Buettner onderzocht op allerlei plekken ter wereld hoe mensen ouder worden. En sommigen leven nu eenmaal langer dan de ander, vaak door een gezondere levensstijl. Volgens Buettner kun je daar beter op tijd mee beginnen. Hij geeft jongeren een belangrijke tip om langer te leven.

Buettner reisde onder meer af naar Ikaria in Griekenland en Okinawa in Japan, bekend van de vijf beroemde Blue Zones, waar mensen bovengemiddeld oud worden. En hij schreef daarover zijn bekende boek: The Blue Zones: Lessons for Living Longer from people who lived the longest.

Onderzoeker Dan Buettner bestudeert levensduur

De onderzoeker ontdekte een paar gemeenschappelijke kenmerken tussen de verschillen de landen. De meeste inwoners hanteerden namelijk een gezonde leefstijl. Wat precies ‘gezond’ is, blijft natuurlijk discutabel, maar volgens de auteur was hier een rode draad in te herkennen. Veel bewegen, gezond en bewust eten, saamhorigheid, ruimte voor reflectie, ontspanning en spiritualiteit lijken de sleutel naar een langdurig leven.

„De gemiddelde 20-jarige vrouw zou ongeveer tien jaar langer kunnen leven als ze een dieet van het type Blue Zone zou volgen”, zegt Buettner tegen CNBC. Voor mannen zou dit dertien jaar langer leven zijn. „Zelfs voor een 60-jarige is het zes extra levensjaren waard.”

Nummer 1 gewoonte waar jongeren mee moeten beginnen

Volgens hem is het nooit te laat om gezonde gewoontes op te pakken, maar hoe eerder je begint, des te meer profijt je hebt. Maar er is volgens hem één specifieke gewoonte waar jongeren nu mee zouden moeten beginnen, om een langer en gezond leven te leiden.

De beste manier om een gezonde leefstijl te hanteren? Jezelf omringen met mensen die dat met je willen delen. „Zorg voor een groep vrienden die bijvoorbeeld voorkeur hebben voor actieve bezigheden. Je vrienden zullen meer dan wat dan ook je gezondheidsgedrag op de lange termijn bepalen.”

Omringen met ‘gezonde’ vrienden

Buettner sport regelmatig met zijn vrienden of doet sport- en spel-activiteiten met hen op een vrije dag. Daarnaast benadrukt hij dat samen trainen de band onderling versterkt. Ook de 102-jarige Debora Szekely moedigt aan om actieve vrienden te vinden.

Ook legt de levensduur-onderzoeker uit dat een vriend of vriendin met een gezond voedingspatroon, net zozeer invloed op jou kan hebben. Ze kunnen namelijk ook jouw voedingskeuzes beïnvloeden. Hij benadrukt dat als jouw vrienden veelal pizza, fastfood of snacks nuttigen, de kans groot is dat jij jezelf ook vaker aan dat soort voeding waagt. Een vriend of vriendin die gezond en lekker kookt? Die moet je écht te vriend houden.

Als jouw vriendenkring een gezonde leefstijl hanteert, is de kans groter dat je die gezonde gewoontes ook gaat naleven. Met als resultaat: een langer leven.

Reacties