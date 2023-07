Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kunnen we in de nabije toekomst 1000 jaar oud worden? Dit zegt de wetenschap

Onsterfelijkheid klinkt vooral in de oren als een science fiction-scenario, maar er zijn toch echt wetenschappers die geloven dat dit in de toekomst mogelijk kan zijn.

Of dat je in ieder geval 1000 jaar oud kunt worden…

Britse wetenschapper gelooft heilig in 1000 jaar oud worden

Wetenschapstijdschrift Quest dook in de materie van het ouder worden. In het artikel is te lezen dat de excentrieke Britse wetenschapper Aubrey de Grey heilig gelooft dat mensen 1000 jaar oud kunnen worden. Hij denkt zelfs dat de eerste persoon die 1000 jaar wordt nu al op de aarde loopt. De Grey is biomedisch gerontoloog, promoveerde in 2000 op onderzoek naar verouderingsprocessen en schreef in 2007 een boek over de weg naar onsterfelijkheid. In het kort: hij wijdde zijn leven aan de strijd tegen ouderdom.

Maar de dood verslaan, hoe doe je dat dan? De sleutel hiertoe zou volgens De Grey zijn om alle schade die op celniveau ontstaat tijdig te herstellen. Dan blijven veroudering en ziekte uit. Alleen ongelukken en moorden kunnen dan nog roet in het gooien.

De Grey richtte in 2009 het onderzoeksinstituut SENS Research Foundation op, waar hij met een team van wetenschappers werkt aan zijn theorie. Hoewel er dus anderen zijn die zijn visie delen, is de biomedisch gerontoloog niet vrij van controverses. Zijn ideeën over veroudering zijn bij zijn vakgenoten zwaar omstreden en in 2021 kwamen daar klachten van seksuele intimidatie bovenop.

👵 De oudste Jeanne Calment staat in de geschiedenisboeken als de ‘oudste mens ooit’. De Française stierf in 1997 op 122-jarige leeftijd.

‘120 jaar is het maximum’

Veel andere onderzoekers zijn (helaas) lang niet zo optimistisch gestemd als De Grey. Eline Slagboom, hoogleraar moleculaire epidemiologie in het Leids Universitair Medisch Centum en voorzitter van de Nederlandse vereniging voor verouderingsonderzoek, zei tegen NRC dat ze denkt dat 120 jaar het maximum is. „Ook mensen in bijvoorbeeld Japan, waar mensen bovengemiddeld lang leven, worden niet ouder. En deze mensen zijn het allerbeste bestand tegen veroudering. Op allerlei vlakken, biologisch, sociaal, psychologisch”, legde ze uit tegen de krant.

Hoewel in 200 jaar tijd de gemiddelde levensverwachting is verdubbeld (van 40 naar 80 jaar), is het aantal gezonde levensjaren niet verdubbeld. Mensen leven dan wel langer, maar ook langer met ziektes. Slagboom houdt zich bezig met ontdekken hoe dat kan worden verbeterd.

De onderzoekster ziet veel in leefstijlaanpassingen als fit blijven, voldoende slapen en gezond eten. Ook levensinstelling speelt volgens haar een rol. Mensen die lang leven zouden anders in het leven staan. „Ze staan positief in het leven, en kunnen goed omgaan met eenzaamheid. Ze accepteren tegenslag en kiezen dan een andere weg. Ze cruisen door het leven, met zo min mogelijk stress.”

Ouderdom tegengaan dankzij de dieren

Er zijn wel dieren die vijfhonderd jaar oud kunnen worden. Sommige wetenschappers zien daarom een grote rol voor dieren weggelegd in de strijd tegen ouderdom. Hoogleraar Andrea Maier en bioloog Mátyás Bittenbinder spraken hier eerder dit jaar over bij Beau. „Als we de stamcellen uit organen halen, kunnen we deze organen kweken in een laboratorium”, zei Maier aan de talkshowtafel. „Vervolgens kunnen we deze organen weer bij de persoon in het lichaam stoppen. Zo proberen we mensen langer te laten leven.”