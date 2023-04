Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Voor altijd jong: waarom we het volgens de wetenschap beter kunnen vergeten

Het is al jaren een van de grootste wensen van de mensheid. De tijd terugdraaien en voor altijd jong zijn. Het is het onderwerp van veel sci-fi- en horrorfilms. De wetenschap achter hoe veroudering precies werkt, is alleen knap lastig.

Gelukkig heeft het tijdperk van big data wetenschappers geholpen om de veroudering in het menselijk lichaam beter te begrijpen. Een onderzoek, dat eind vorig jaar werd gepubliceerd, maakte gebruik van deze nieuwe technologie om te onderzoeken of het mogelijk is om veroudering om te keren. De studie analyseert een belangrijk onderdeel in veroudering dat ‘veerkracht’ wordt genoemd.

De rol van veerkracht bij veroudering

Peter O. Fedichev, een van de schrijvers van de studie, beschrijft veerkracht als de mate waarin het lichaam kan herstellen na inspanning of na een blessure of ziekte. Als we ouder worden neemt de veerkracht af, tot een dieptepunt. Volgens de wetenschap heb je dan niet lang meer te leven.

Fedichev beschrijft dat het verlies van veerkracht ontstaat door het verouderingsproces in het lichaam. De studie beschrijft dit als de ‘ware leeftijd’ en dat is tot nu toe altijd een onomkeerbaar proces geweest. Kan de moderne wetenschap daar een verschil in maken?

Kan de wetenschap ons jonger maken?

Het artikel beschrijft dat de wetenschap dit proces theoretisch zou kunnen stoppen. Dat zou betekenen dat we nooit ouder worden en langer kunnen leven. Echter, we kunnen dit proces waarschijnlijk niet omkeren.

Deze conclusie staat haaks op wat een eerdere studie heeft bewezen. Daar toonden wetenschappers aan dat ze veroudering bij muizen kunnen omkeren. Volgens Fedichev kan deze techniek jammer genoeg niet toegepast worden op menselijke cellen.

„Mensen zijn dieren die een stuk langer leven. Veroudering loopt daarom bij mensen heel anders dan bij muizen. Dit betekent dat we er niet vanuit kunnen gaan dat deze technieken ook bij mensen werken.”

Hoewel dit een klap lijkt voor iedereen die ooit weer twintig hoopt te worden, blijven wetenschappers werken aan verschillende manieren om veroudering te stoppen of om te keren. Dus wie weet kan het over tientallen jaren echt gebeuren.