Hilariteit bij Op1 om opvallende tip om gezond 102 te worden

Hoe word je gezond oud? Niemand wil vergeetachtig, sloom en slecht ter been worden. Toch kan dat ook op je 80ste al optreden, terwijl de ander met 100 jaar oud nog hartstikke kwiek is. Bij Op1 zijn een aantal gezonde 100-jarigen aangeschoven om tips te geven over hoe zij de 100 jaar gezond aantikten. En om één specifieke tip wordt in de studio wat gegrinnikt.

‘Havermout om gezond oud te worden’

Yvonne Koster-van Schuylenburch is maar liefst 102 jaar oud en van haar wil Op1-presentator Charles Groenhuijsen weten ‘of er een geheim is om 102 te worden’. „Ja natuurlijk”, komt het antwoord met een lach, waarna ook de aanwezige gasten hun lach niet in kunnen houden. „We willen het weten!”, roept Op1-presentatrice Carrie ten Napel nog uit. Koster-van Shuylenburch: „Iedere ochtend ontbijten met havermout. Echt waar, ik maak het zelf.”

Voor wie dus ook 102 wil worden, volgen hier de instructies van mevrouw Koster-van Shuylenburch: „Je neemt een grote soepkom, daar doe je de havermout in, met melk, en een theelepeltje rietsuiker. Dat roer je om, dat dek je af en zet je in de koelkast.” Groenhuijsen kijkt inmiddels geïnteresseerd toe, Ten Napel schrijft mee. „Havermout gaat dan lekker uitzetten, en dan ga ik het nog lekkerder maken met blanke rozijnen, of met cranberries. Dat zet allemaal uit en de volgende ochtend heb ik in drie minuten mijn ontbijt.” Het goedje moet wel nog even drie minuten in de magnetron namelijk, vertelt de 102-jarige. Tot 12 uur ‘s middags heeft ze dan geen honger meer. „Om half elf neem ik wel een kopje koffie met een koekje, natuurlijk.”

Jong door reizen

Ook noemt Groenhuijsen dat mevrouw Koster-van Shuylenburch én de aanwezige 100-jarige Herman van der Heul veel gereisd hebben. „Toen we trouwden, zei mijn man: ‘Je krijgt vandaag of morgen nieuwe vloerbedekking’. Ik zei: ‘Nee, doe maar niet, ga maar liever een reis boeken’.” En zo geschiedde: in de Op1-studio zijn foto’s te zien van het koppel in Amerika, Canada, Japan. „We zijn óveral geweest”, weet de 102-jarige te vertellen. „Maleisië, Indonesië, Hong Kong, overal.”

En ook Van der Heul heeft een aardig lijstje aan landen verzameld: „Singapore, Thailand, Israël, Zuid-Afrika, Indonesië.” En dan de hamvraag van Carrie ten Napel: „Dat reizen heeft ervoor gezorgd dat u jong blijft?” „Ik hoop het”, besluit Van der Heul.

Je kunt Op1 terugkijken via NPO Start.

