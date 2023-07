Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Met dit dieet kun je volgens onderzoek de kans op dementie met 23 procent verlagen

Als gevolg van de vergrijzing zal het aantal mensen met dementie in Nederland explosief gaan stijgen. Dus het is niet zo gek dat we ons afvragen hoe we ons daar tegen kunnen beschermen. Gelukkig weten we al dat dementie deels samenhangt met je leefstijl. De ziekte van Alzheimer wordt ook wel ‘diabetes type 3’ genoemd en nu heeft onderzoek onlangs uitgewezen dat één dieet in het bijzonder kan helpen om het risico op dementie te verlagen.

Wil jij de dementie-dans proberen te ontspringen? Lees dan even verder, want er is een onderzoek met bewezen mooie resultaten.

Langlopend onderzoek

Op basis van bevolkingsonderzoek waren er in 2021 in Nederland naar schatting 290.000 mensen met dementie. De verwachting is dat dit aantal in de toekomst zal stijgen naar meer dan een half miljoen in 2040 en ruim 620.000 in 2050. Dat is natuurlijk verschrikkelijk, maar volgens onderzoeken zou je preventief actie kunnen ondernemen.

De Universiteit van Newcastle in Engeland heeft meer dan tien jaar lang gegevens van meer dan 60.000 deelnemers verzameld. Ze werden beoordeeld op genetische risicofactoren voor dementie en ze hielden een voedingsdagboek bij. Op basis daarvan konden de onderzoekers zien voor hoeveel hun dieet uit voedingsmiddelen van het mediterrane dieet bestond.

Uit de resultaten bleek dat na tien jaar dat 882 deelnemers dementie ontwikkelden. Toen ze keken of het dieet van de deelnemers geassocieerd was met een hoger of lager risico op het ontwikkelen van dementie, ontdekten ze dat degenen die een mediterrane dieet aten, een significant lager risico hadden.

Voeding is een krachtig hulpmiddel

Met het mediterrane dieet heb je maar liefst 23 procent (!) minder risico op het ontwikkelen van dementie. Zelfs bij de mensen die aanleg hadden voor dementie, had het dieet een positief effect, want betekent dat voeding een krachtig hulpmiddel is, zelfs als je genetisch een hoger risico hebt.

Dit onderzoek vertelt overigens niet dat een mediterraan dieet dementie kan voorkomen en ook niet of het het beste dieet is om ons risico te verminderen, maar het is wel een stap in de goede richting, want het is de eerste grote studie die een verband aantoont tussen dit voedingspatroon en een lager risico op dementie.

Kenmerken van het Mediterraanse dieet

Nou, wat houdt dat mediterrane dieet precies in?

1. Groenten en fruit

Van kleurrijke paprika’s tot sappige sinaasappels, dit dieet promoot het eten van allerlei groenten en fruit. Ze bevatten namelijk veel antioxidanten, vitamines en mineralen, die een gunstig effect hebben op de gezondheid van de hersenen. Probeer vooral voor variatie aan te brengen en veel verschillende soorten en kleuren te eten.

2. Vis en omega-3-vetzuren

Vis is de ster van het mediterrane dieet! Denk aan zalm, tonijn en sardines, die als superhelden je hersenen beschermen. Deze vissoorten zijn rijk aan omega-3-vetzuren en hebben ontstekingsremmende eigenschappen. Houd je niet zo van vis? Probeer in plaats daarvan een omega-3 supplement te nemen.

3. Volkoren granen

Bye-bye geraffineerde granen, hallo volkoren varianten! Volkoren brood, pasta en couscous houden je bloedsuikerspiegel stabiel en geven je die langdurige energie om je hersenen te laten sprankelen.

4. Gezonde vetten

Olijfolie is jouw nieuwe BFF in de keuken. Met zijn enkelvoudig onverzadigde vetten houdt olijfolie je cognitieve functies in topconditie en vermindert het het risico op dementie. Gebruik dus alleen olijfolie om mee te koken en vermijd roomboter, margarine en kookroom.

5. Geen bewerkt voedsel

Een mediterraan dieet bestaat uit hele voedingsmiddelen en het bevat niet veel verpakte of bewerkte voedingsmiddelen (dus geen kant-en-klare maaltijden). Probeer sterk bewerkte voedingsmiddelen te vermijden, die vaak toegevoegde suikers, geraffineerde granen, transvetten en geraffineerde plantaardige oliën (sojaolie, maïsolie, enz.) bevatten.

Waarom het mediterrane dieet zo geweldig is

Wat maakt dit dieet zo geweldig in het verminderen van je dementierisico? Het zit ‘m allemaal in de antioxidanten, omega-3-vetzuren en vitamines die je binnenkrijgt. Deze verminderen ontstekingen, verbeteren de bloedstroom naar je brein en verkleinen de kans op de vorming van schadelijke eiwitklonters – de schuldigen achter dementie.

Dus het mediterrane dieet is niet alleen een feest voor je smaakpapillen, maar ook voor je hersenen. Natuurlijk is er geen magische remedie voor dementie, maar met heerlijk puur eten kun je wel jouw hersenen beschermen. Geniet van een Mediterraanse levensstijl – je geest zal je dankbaar zijn.