Aron (28) uit Lemmer ging kapot aan de online wereld en stapte uit het leven

Niks wees erop dat Aron Dongelmans (28) uit Lemmer op 30 december uit het leven zou stappen. Het was een gewone dag voor het gezin Dongelmans. Een vrijdag, de dag dat het druk is met lunches in cafetaria Kom Inn in Lemmer.

Dit is de horecazaak die de ouders Ed en Hilly al twaalf jaar runnen. Hilly springt meestal tot en met de lunches bij en vertrok die ochtend naar de zaak. Thuis liet ze de tafel gedekt staan, zoals ze altijd deed. Voor Aron, die thuis woonde en ook vanuit huis werkte.

Toen ze ‘s middags thuiskwam, niemand thuis trof en alles op slot zat, zag Hilly daar nog geen kwaad in. Misschien was hij op de fiets naar een vriend. Of naar het Kuinderbos, waar hij genoot van de natuur en graag ging vissen. Tot er een verontrustend appje bij zijn twee jaar oudere broer Arnold in Groningen binnenkwam: Het spijt me, meldde Aron daarin.

Dat was het moment dat de ouders de politie inschakelden. Een bange nacht volgde. Aron werd de volgende dag gevonden. Hij was uit het leven gestapt. Een afscheidsbrief bevestigde dat. Lieve woorden schreef Aron daarin over zijn broer, tevens zijn beste vriend, en zijn moeder. Maar ook dat hij stilte voelde, dat het leven voor hem uitzichtloos was en dat hij zich leeg voelde. Arnold omschreef dat op de uitvaart als volgt: „Je was een buitenstaander in een vreemd oord. Je kon niet tegen de klote kant van de maatschappij.”

Sociaal

Wat het ongrijpbaar maakt, zeggen de ouders, is dat ze een gewoon gezin zijn zonder conflicten. Ze genoten ervan als ze Aron online aan het werk hoorden voor de afsprakenlijn van de GGD. „Heel sociaal was hij. Oudere mensen kwamen met heel veel vragen. Daar had hij dan hele gesprekken mee.” Die sociale interactie trok hem ook in de bijbaantjes die hij naast zijn studie had. Hij werkte in de supermarkt en in de kassen in Luttelgeest.

Wat school en studie betrof zette Aron altijd door. Dat was niet eens zo makkelijk toen hij op 16-jarige leeftijd in Lemmer kwam wonen. Hij groeide op in Alphen aan den Rijn waar hij vooral een buitenspeler was en voor altijd vriendschap sloot met zijn twee jaar oudere broer Arnold. Samen trokken ze de wildernis in, gingen hout hakken, vuurtje stoken, zwemmen, vissen of uren schaatsen.

Maar de horecazaak van zijn ouders werd onteigend door de gemeente. „We kregen een zak met geld mee en besloten te verhuizen naar het mooie Friesland, naar Lemmer, waar we een prachtig huis betrokken en een cafetaria over konden nemen.”

Studie

Aron hoefde nog maar een half jaartje tot zijn vmbo-examen en rondde die af op een totaal vreemde school. Het was zijn mentor die hem er doorheen sleepte. Op het mbo in Sneek kwamen er wel vrienden en ook bij zijn studie bedrijfskunde op NHL Stenden in Leeuwarden kenschetsten zijn vrienden hem als een vrolijke jongen die graag mee de stad inging. Een master change management volgde aan de Rijksuniversiteit in Groningen, waar zijn broer ook afstudeerde.

Noodgedwongen door corona vond deze studie steeds meer online plaats. „Helaas was de insteek van de uni voor ons als studenten: zoek het maar uit”, vertelde Arnold bij het afscheid. Intussen hadden de broers het gamen ontdekt. Aron ging daar helemaal in op als hij met zijn 3D-bril achter de computer zat. Zijn ouders hoorden hem praten, lachen en schreeuwen. En lieten hem zijn gang gaan.

„Hij is volwassen en het was het enige dat nog kon aan contact in coronatijd.” Op de uitvaart noemde Arnold het gamen voor Aron „the light in his life“. Als Arnold thuiskwam, kroop hij eerst met Aron achter de computer „en gooiden we een frikandel in de airfryer”.

Somber

Toen na het afronden van de studie het solliciteren ook grotendeels online moest en de afwijzingen kwamen, was Aron daar wel eens somber over. „Dan was hij weer te hoog opgeleid, dan had hij te weinig ervaring. Toen heb ik wel eens gezegd: hier ga je kapot aan. Je moet eruit”, zegt zijn vader. Pas nu dringen de kille cijfers tot hem door. Dat elke maand gemiddeld twintig jongeren uit het leven stappen omdat ze het niet meer zien zitten.

Aron handelde, gezien zijn afscheidsbrief, niet impulsief. Hij liet zelfs de coördinaten achter van het bloemenveld waarop hij uitgestrooid wilde worden. Zijn broer op het afscheid: „Mijn grote, slimme, nuchtere, grappige, nieuwsgierige broertje. Het spijt mij dat ik verder ga zonder jou. Kan je alsjeblieft nog een keer online komen?”

Heb je hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn Zelfmoord. Praat erover. Tel: 0800-0113 (gratis), 113 (regulier tarief) of www.113.nl.