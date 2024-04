Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Edwin Evers ontdekt na weken vreemdeling in huis: ‘Ik was in alle staten’

Kun je het je voorstellen? Dat er wekenlang een vreemde in je huis leeft? Radio-dj Edwin Evers heeft het meegemaakt. Zonder dat hij het wist leefde er een aantal weken een onbekend persoon in zijn huis.

„Een week of drie geleden kwam de werkster en die zei dat het daarboven een troep was. De trap vol met modder, de kussens zijn vies, er liggen overal handdoeken. Ik zei: dat kan niet, want daar heeft helemaal niemand geslapen”, legt Evers uit in zijn middagshow op Radio 538.

Vieze kussens, modder op de trap, overal handdoeken; het is een groot raadsel voor Evers. Niemand is op bezoek geweest en niemand heeft naar zijn weten boven geslapen. Hij gaat zelf een kijkje nemen, maar denkt er niets van, omdat hij wist dat er niemand op bezoek was geweest. De werkster heeft de troep opgeruimd en dat was dat.

Totdat Evers zo’n vijf weken geleden iets geks op zijn camera ziet, als hij ’s nachts aan het werk is in zijn studio. Op camerabeelden ziet hij hoe er een persoon met een fiets voor zijn hek naar zijn huis staat te kijken. Maar omdat er verder niets gebeurt, onderneemt Evers geen actie. De persoon doet immers niets illegaals.

Maar dan wordt de situatie nog vreemder: afgelopen donderdag ziet Evers plots een persoon die hij niet kent op camerabeelden achter de garage lopen. „Ik ben aan het werk in de studio, kijk op de camera en zie iemand die ik niet ken achter de garage lopen. Ik schrok me helemaal wezenloos. En toen viel in één keer het kwartje”, vertelt de radio-dj, die dan wél actie onderneemt en de politie inschakelt.

Toegesnelde agenten houden de indringer vervolgers aan. „Die gast heeft daar dus een week of vijf gewoond: geslapen, z’n kleren neergelegd, gedoucht. We kwamen boven en de douche was nog warm. Ik was in alle staten. Het is zo’n raar gevoel dat iemand in je huis is. Het is heel scary.”

De indringer blijkt een 43-jarige man uit Hardenberg te zijn, die momenteel nog steeds vast zit. Het zou een verward persoon zijn geweest die geen onderdak had. Maar hoe hij wekenlang in de logeerruimte heeft kunnen komen zonder dat niemand het door heeft gehad, is niet duidelijk. „Waarom helpt niemand hem? Waarom moet hij rondfietsen en bij iemand thuis gaan slapen? Ik was heel boos, maar inmiddels niet meer. Het is een heel triest en zielig verhaal.”

