Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Onderzoekers ontdekken vaccin tegen kanker bij honden: ‘Beste resultaat dat we ooit kunnen bereiken’

Goed nieuws voor hondenbaasjes: onderzoekers van de Yale University hebben een vaccin ontwikkeld dat bepaalde vormen van kanker bij honden kan vertragen of soms zelfs stoppen. Het veelbelovende vaccin laat positieve resultaten zien, meldt de universiteit. Honden die het vaccin hebben gekregen, leven langer dan honden die niet gevaccineerd zijn.

De onderzoekers behandelden sinds de start van het onderzoek in 2016 meer dan driehonderd honden met het vaccin. Wat blijkt? De resultaten zijn ontzettend veelbelovend. De overlevingskansen van honden met bepaalde vormen van kanker stegen in een jaar tijd van 35 procent naar 60 procent. Bovendien constateerden de onderzoekers dat de tumoren bij een aantal honden waren gekrompen na behandeling.

Vaccin tegen kanker gebaseerd op onderzoek naar auto-immuunziekten

Maar hoe werkt het precies? De vaccinatiebehandeling is gebaseerd op onderzoek naar auto-immuunziekten. Dit zijn ziekten waarbij het immuunsysteem goede cellen van het lichaam aanvalt. Het kankervaccin is dan ook ontworpen om ervoor te zorgen dat het immuunsysteem eventuele kankercellen aanvalt.

„Op veel vlakken lijken tumoren op het weefsel dat het immuunsysteem aanvalt bij auto-immuunziektes”, legt Mark Mamula, hoogleraar geneeskunde aan de Yale School of Medicine, uit. „Het verschil is alleen dat we willen dat het immuunsysteem de tumor aanvalt.”

Onderzoekers blij met resultaten

De onderzoekers zijn erg blij met de resultaten die tot nu toe uit het onderzoek naar voren komen. „Als we ook maar enig voordeel kunnen bieden, enige verlichting of zelfs een pijnvrij leven, dan is dat het beste resultaat dat we ooit kunnen bereiken”, zegt Mamula.



Wat het vaccin overigens extra bijzonder maakt, is dat het in de toekomst misschien ook gebruikt kan worden om mensen te behandelen. Maar zover is het voorlopig nog niet. Er moeten namelijk eerst nog klinische tests gedaan worden om de effectiviteit van het vaccin bij mensen te onderzoeken. Bovendien zijn de onderzoekers voorlopig nog erg druk om zich er hard voor te maken dat het vaccin bij honden gebruikt kan worden, want daar is nog goedkeuring voor nodig.

Vorige Volgende

Reacties