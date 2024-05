Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Was de coronapas een schending van grondrechten? Dit zegt de rechter erover

Was de invoering van de coronapas tijdens de pandemie een schending van de grondrechten? Volgens tegenstanders van de pas wel, zij spanden daarom een zaak aan om een schadevergoeding te krijgen. De rechtbank in Den Haag gaat daar echter niet in mee. De pas was weliswaar „ingrijpend”, maar geen schending van de grondrechten.

Vanaf september 2021 was de coronapas of het coronatoegangsbewijs (CTB) op veel plekken verplicht. Eind februari 2022 kwam er een einde aan de pas. Je mocht tijdens die maanden alleen de horeca in of evenementen bezoeken als je een groen vinkje had. Daar kwam je aan door je te laten vaccineren of door een negatieve (recente) testuitslag op corona. Ook als je hersteld was van een besmetting, kreeg je een groen vinkje.

Coronapas schending van grondrechten?

De rechtbank erkent echter wel dat de coronapas „een inmenging” in de grondrechten was, maar de overheid had daar volgens de rechtbank goede redenen voor. De situatie was destijds „dermate riskant en onvoorspelbaar” dat de Staat „in redelijkheid tot de invoering van het CTB heeft kunnen besluiten”.

De rechtbank wijst onder meer op de overbelasting van de zorg tijdens de pandemie en op de „breed gedragen wetenschappelijke en medische opvatting dat voorzichtigheid geboden was”. In die situatie was het „begrijpelijk dat de Staat het zekere voor het onzekere heeft genomen” door de coronapas in te voeren. Dat deden ook veel andere landen, in de hoop het aantal besmettingen te beperken.

‘Drukmiddel’

Tijdens de rechtszaak bestempelden de eisers het toegangsbewijs als een drukmiddel om mensen tot vaccinatie te bewegen. De advocaten van de overheid benadrukten dat de overheid alle belangen moest afwegen en dit als een „noodzakelijke en proportionele maatregel” zagen. Het doel was onder meer om kwetsbare mensen te beschermen en de zorg te ontlasten.

„De Staat moest de grondrechten van alle burgers afwegen”, legt de rechtbank uit. Voor de een was het CTB een belemmering, maar voor de ander juist een beschermende maatregel. „Die afweging heeft de Staat gemotiveerd gemaakt”, oordelen de rechters. De overheid is volgens hen binnen de ruimte gebleven die het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens biedt.

