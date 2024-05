Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geniet nog even van het warme weer, want vanavond kans op onweer, windstoten en hagel

Misschien ben je vannacht al even wakker geworden van stevige regenbuien en onweer. Hier en daar hadden we boven ons land te maken met donder en bliksem. Dat is nog niet voorbij. Ook vandaag is op meerdere plekken in het land flinke onweer mogelijk.

Halverwege april hadden we in Nederland nog te maken met code geel vanwege onweer. Dat is nu niet het geval, als we de weersvoorspellers volgen. Maar: de buien van later vandaag kunnen pittig uitpakken met veel regen in een korte tijd. Bovendien is lokaal ook kans op hagel en zware windstoten. De meest pittige worden verwacht in het zuidoosten van het land, ziet Weeronline.

Lekker lenteweertje

Het is op de eerste uren van de dag wederom heerlijk lenteweer, dat dan weer wel. Het blijft een lange tijd droog en de zon schijnt geregeld. „Aan het begin van de middag kan de temperatuur in het oosten en noordoosten al gestegen zijn naar zomerse waarden”, meldt Berend van Straaten van genoemde weerdienst zelfs.

Weeronline maakte als het om de zonverwachting gaat ook een maandvooruitblik voor de maand mei:

Vooral in het zuidoosten kans op stevig onweer

In de loop van de middag neemt in het zuidoosten van het land de bewolking geleidelijk toe. In Limburg ontstaan aan het einde van de middag stapelwolken die geleidelijk uitgroeien tot enkele stevige regenbuien en onweer.

Aan het begin van de avond ontstaan meerdere onweersbuien boven het zuidoosten van het land. Gedurende de avond trekken de buien via het noordwesten het land over. De meest pittige exemplaren lijken voor Brabant en Limburg bestemd te zijn, maar ook het midden en het westen moeten in de loop van de avond rekening houden met onweer. Bij de buien is kans op hagel, onweer en zware windstoten tot circa 75 km/uur.

Maar er is ook goed nieuws voor een ander deel van ons land. Terwijl de avond in het midden en zuiden van het land dus vrij onstuimig verloopt, is het in het noorden en noordoosten juist nog heerlijk lenteweer. De avond verloopt hier droog en zonnig met temperaturen die halverwege de avond nog op ruim 20 graden uitkomen.

Regionaal kans op wateroverlast

Naast onweer, hagel en windstoten kunnen de buien ook veel regen produceren. Regionaal is 20 mm regen mogelijk en zeer lokaal kan in een korte tijd wel 40 mm regen vallen. Lokale wateroverlast behoort dan ook zeker tot de mogelijkheden. Ter vergelijking: 40 millimeter is normaal gesproken de hoeveelheid regen die in het zuiden in een hele meimaand valt.

🏜️ Saharastof Een ander aandachtspuntje is de Saharastof die vandaag aanwezig is boven onze omgeving. Tijdens buien kan wat Saharastof mee naar beneden komen. Echt vies wordt je auto er echter niet van. Doordat de buien stevig uitpakken wordt je auto namelijk vrij snel weer schoon gespoeld.

Morgen duidelijk minder warm

Helaas, helaas voor veel mensen: de buien zorgen er ook voor dat de warmte verdreven wordt. Vandaag loopt de temperatuur eerst nog flink op, maar in het westen wordt in de middag al koelere lucht aangevoerd. Morgen zitten we duidelijk in een wat koudere luchtsoort. Van west naar oost wordt het vrijdag 12 tot 15 graden.

Reacties