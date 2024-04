Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kat per ongeluk meegestuurd met retourzending: ‘Ik dacht dat het een grap was’

Stel je voor: je kat is in een doos gesprongen en per ongeluk met de post mee verstuurd. Het klinkt onwaarschijnlijk, maar het is een koppel uit de Amerikaanse staat Utah toch echt gebeurd. De kat werd zes dagen later aangetroffen in een in een magazijn in Californië, op honderden kilometers van haar huis in Utah.

Ondanks dat het beestje dagenlang geen water en eten had gehad, trof de postmedewerker haar in relatief goede gezondheid aan.

Kat verdwenen

De postmedewerker ondernam direct actie en bracht het beestje naar een dierenarts in Los Angeles. Gelukkig bleek de kat een microchip te hebben, waarna de eigenaren opgespoord konden worden.

Tegen lokale media vertellen de baasjes hun verhaal. „Eerst geloofde ik haar niet en dacht ik dat het een grap was”, zegt Carrie Clark tegen KSL TV. „Ik rende naar mijn man om te vertellen dat Galena was gevonden en we beseften dat ze in een extra grote doos moest zijn gesprongen die we vorige week woensdag hadden verzonden”, vervolgt Clark. „De doos was een ‘uitproberen voordat je koopt’, en gevuld met werklaarzen met stalen neuzen.”

Clark hoefde niet lang na te denken: met haar man stapte ze zo snel mogelijk op het vliegtuig richting Los Angeles. Daar konden ze eindelijk hun kat, Galena, weer in de armen sluiten. „Toen ik mijn kat weer in mijn armen had, stopte ze met trillen en kwam ze meteen tot rust“, vertelt Clark.

Kier in doos

Een kier in de doos heeft kat Galena uiteindelijk gered. Daardoor kon ze blijven ademen. En het weer heeft meegelopen, want doordat het niet te koud of te warm was, kon Galena goed op temperatuur blijven. „Ondanks dat ze magerder was en licht uitgedroogd was, was haar bloedonderzoek volkomen normaal en was ze volledig ongedeerd.”

