‘Trash day’ in Nederland hit op TikTok: Amerikanen vol verbazing over ‘onze’ ondergrondse vuilcontainers

Er zijn genoeg dingen om trots op te zijn als Nederlander. Maar trots op de vuilcontainer en de manier waarop wij omgaan met ons afval? Dat is nieuw. Toch kijken ze in het buitenland vol verbazing naar de manier waarop vuilniswagens onze troep ophalen.

De waterwerken, onze fietscultuur, of onze kaas, bitterballen en stroopwafels (die overigens ontzettend hoog gewaardeerd worden in het buitenland). Het is zomaar een greep uit de dingen waar Nederland bekend om staat.

Aan dat lijstje kunnen we nu ook de ondergrondse vuilcontainer en onze vuilnismannen en -vrouwen toevoegen, want die maken de tongen los op sociale media. „Dit is geniaal!”

Amerikanen vol verbazing over vuilcontainer: ‘Dat is héél handig’

Op het populaire Facebook- en Instagramkanaal LADbible wordt een video gedeeld van ‘trash day’ in Nederland. Daarin is een vuilniswagen van Nederlands afvalbedrijf Cyclus te zien die een ondergrondse vuilcontainer omhoog takelt. Vervolgens wordt het afval uit de container in de wagen gegooid. Verder niks bijzonders, zou je denken.

Maar voor veel Amerikanen is het voor het eerst dat ze zoiets zien, blijkt uit de reacties onder de video. „Dat is héél handig”, zegt iemand over de vuilcontainer. „We hebben dit nodig in New York!” Een andere Amerikaan: „Er zijn wel meer dingen die ze in het buitenland handiger aanpakken dan wij.”

Overigens is zo’n ondergrondse vuilcontainer volgens veel mensen niet per se een typisch ‘Dutch thing’. Denen, Britten of Portugezen zeggen dat er ook op deze manier bij hun afval wordt opgehaald.

Trash day in the Netherlands Great, the Netherlands do trash better than we do too 😂 Posted by LADbible on Friday, January 12, 2024

Groot verschil tussen reacties Nederlanders en buitenlanders: ‘Zat te wachten tot ‘t fout ging’

Ook op TikTok wordt het filmpje miljoenen keren bekeken. Dat gebeurde nadat ene Tress Smith, die sinds enkele maanden in Nederland woont, het filmpje maakte en het op het platform plaatste. „Ik weet niet waarom, maar dit is nog steeds zo fascinerend om te zien”, schrijft ze erbij.

Inmiddels heeft de video van de vuilcontainer 11 miljoen views en dat aantal loopt alleen maar op. Voor Nederlanders die onder de video reageren onbegrijpelijk. „Ik zat te wachten totdat het fout ging”, zegt iemand. Maar dat gebeurt niet. „Dus ik heb eigenlijk naar niks zitten kijken, dus…”, zegt iemand teleurgesteld.

Doodnormale vuilcontainer? ‘Dit is voor mij niet gebruikelijk’

Een enorm verschil met de Amerikanen die onder de TikTok-post reageren. „Mijn mond valt open. Dit is geniaal! Dit helpt overlopende blikken en afval dat op trottoirs valt te verminderen.” Of een ander over de vuilcontainer: „In New York stapelen ze het allemaal gewoon op de stoep. Ruikt heel lekker…”

Iemand vraagt zicht af waarom veel mensen het filmpje kunnen waarderen. Het is ‘maar een doodnormale vuilcontainer’, zegt hij. De filmpjesmaakster zelf, Tess, reageert zelf: „Omdat het voor mij niet gebruikelijk is, ik kom niet uit Nederland.”

