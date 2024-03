Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Sporten als je niet fit of ziek bent: wel of niet doen?

Misschien ken je deze twijfel: je bent niet fit, misschien zelfs een beetje ziek en vraagt je af of je dan juist wel of niet moet sporten. Daar valt namelijk iets over te zeggen.

‘Zweet het er maar even lekker uit’, misschien heeft iemand dat weleens tegen je gezegd als je niet fit was. Maar werkt dat eigenlijk zo? Sommige mensen geloven dat je door sporten een virus of bacillen eruit zweet. Maar om maar even met de deur in huis te vallen: dat is dus niet zo.

Sporten met snotneus of verkoudheid

Zeker als je een veelvuldige sporter bent, kan het mentaal lastig zijn om een training over te slaan. Huffpost ondervroeg medici wanneer je wel en niet kunt sporten als je wellicht iets onder de leden hebt.

Verpleegkundige Eliza Gollub benadrukt dat sporten kan als je alleen symptomen ‘boven de nek’ hebt. Oftewel: met een snotneus of verkoudheid moet sporten wel lukken. Volgens haar is er wetenschappelijk bewijs dat matige lichaamsbeweging een milde verkoudheid niet verergert of langer laat duren.

Lage of matige intensiteit, aldus medici

Sportarts Calvin Hwang legt uit dat je bij een verkoudheid oefeningen met een lage of matige intensiteit gedurende maximaal 30 tot 45 minuten kunt doen. Hij haalt onderzoeken aan waaruit blijkt dat lage tot matige intensiteit sommige cellen in het immuunsysteem activeren. En je met deze trainingsvorm zorgt voor een krachtigere immuunrespons op de infectie.

Gollub benadrukt ook dat je rekening met anderen dient te houden en niet de hele sportschool aan wilt steken. Zij oppert dan ook inspanning als een yogalesje thuis of een wandeling door de natuur.

Niet sporten als je ziek bent of koorts hebt

Maar er zijn ook lichamelijke symptomen die niet goed samengaan met sport. Mocht je koorts hebben, dan is dat een teken dat je lichaam reageert op een infectie. En dan heeft je lichaam extra energie nodig om die infectie te bestrijden. „Dan moet je niet gaan sporten”, aldus Hwang.

Het idee van ‘de koorts eruit zweten’, is volgens Gollub een gevaarlijke mythe. „Het kan het risico op uitdroging vergroten. Je spieren zijn gewoon niet zo sterk als je koorts hebt, dus alleen dat al is een goede reden om je training uit te stellen.”

Gevaar op uitdrogen

Ook lichaamspijn is een teken om niet te gaan sporten. Net als overgeven of diarree. Volgens Hwang omdat je mogelijk uitgedroogd kunt zijn. Door het sporten zal je dan meer uitdrogen.

Daarnaast moet je met benauwdheid, moeite met ademhaling en zware hoest ook niet gaan sporten, volgens Gollub.

Rust als je niet fit bent

Bij milde symptomen kun je best bewegen, maar wel met een lage intensiteit. Maar de twee medische kenners raden duursporten of sporten met hoge intensiteit af. „Bij hard sprinten of meer dan een uur sporten, maakt het lichaam stresshormonen aan en dat heeft dan weer geen gunstig effect op je immuunsysteem.” Hwang raadt dan ook intensieve en langdurige trainingen af. „Het kan er zelfs voor zorgen dat je langer ziek blijft.”

Maar zowel Hwang als Gollub benadrukken dat we onszelf niet te veel moeten ‘pushen’ als we niet lekker zijn en een beetje rust wonderen kan doen. Luister soms naar dat ‘bleh’ of ‘misere’-gevoel en geef je er maar aan over. Daarnaast ben je vaak als je niet fit bent ook vermoeider. Waardoor het effect van een training veel minder groot is, mede omdat je er niet de energie voor hebt. Kortom, luisteren naar je lichaam dus.

