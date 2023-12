Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze woorden werden in 2023 het meest verkeerd uitgesproken, is het nou paapriekaa of pappriekaa?

Taal is voortdurend in beweging, nieuwe woorden en uitdrukkingen duiken regelmatig op. Maar soms kunnen zelfs de meest alledaagse woorden een uitdaging vormen als het gaat om uitspraak. Soms is dat vermakelijk, soms uitermate irritant…

Dit jaar waren er een aantal woorden die bijzonder vaak verkeerd werden uitgesproken. Preply onderzocht welke woorden Nederlanders in 2023 het meest hebben gegoogeld voor de juiste uitspraak (het taalplatform onderzoekt dat vaker) en deelt nu voor eens en altijd hoe je deze woorden zou moeten uitspreken.

Woorden die we massaal verkeerd uitspreken

1. Shein

Shein, een Chinees fast-fashion bedrijf, was het afgelopen jaar en ook in 2022 veel in opspraak vanwege ethische kwesties. Veel Nederlanders verwijzen naar het modemerk als ‘sheen’, maar dit is verkeerd. De juiste uitspraak is ‘SHE-in’.

2. Gnocchi

Gnocchi is een Italiaanse pastasoort en is een mix van bloem en aardappel. Klinkt lekker, maar hoe spreek je het uit in een restaurant zonder dat je de Italianen beledigt en niet goed uit je woorden komt? Dat vroegen veel Nederlanders zich het afgelopen jaar af. Het verlossende antwoord: ‘njok-kie’.

3. Paprika

Je kan de groente op twee manieren uitspreken: ‘paapriekaa’ met een lange eerste a en als ‘pappriekaa’ met een korte eerste a. ‘Paapriekaa’ met een lange eerste a is de meest gebruikte vorm in Nederland.

4. Vanille

‘Va-nill-le’, ‘va-niel-je’, hoe spreek je de geelkleurige smaakstof voor toetjes uit? De correcte uitspraak is ‘va-nie-je’.

5. Alpaca

Het zijn geen lama’s, maar ze lijken er wel op. We hebben het over de alpaca’s. Maar hoe spreek je het uit? Waar leg je de klemtoon? De correcte uitspraak is: ‘al-pa-ka’. De klemtoon ligt dus op de tweede lettergreep.

Nog meer lastige woorden

6. Lychee

Een lychee is een exotische vrucht, rond of ovaal van vorm en ongeveer zo groot als een pruim. In 2023 waren veel Nederlanders benieuwd naar de juiste uitspraak van deze zoete en sappige vrucht. Sommigen zeiden ‘liesjee’, anderen ‘lietsjie’, en weer anderen spraken het uit als ‘laitsjie’. Hoewel er geen strikt correcte uitspraak is, suggereert de etymologische oorsprong dat uitspreken als ‘laitsjie’ het dichtst bij de oorspronkelijke bedoeling komt.

7. Malelions

Malelions is een Nederlands lifestyle modemerk en behoort tot de meest fout uitgesproken woorden. Veel Nederlanders vragen zich af hoe je het modemerk uitspreekt. Op zijn Frans? ‘Ma-le-lions’? Nee. De naam is afkomstig van het Engelse woord ‘male-lions’, dat mannelijke leeuwen betekent.

8. Versace

De iconische modeontwerper Donatella Versace liet in 2018 via een Instagram-video weten dat we het Italiaanse modehuis verkeerd uitspreken: „It’s Ver-sac-èh not Ver-sac-hie“, aldus de blondine. Dit deed zij door middel van de fall/winter 2018 campagne-video met een leger van supermodellen aan haar zijde. Wellicht is het tijd om de video weer te reposten. In 2023 googelden Nederlanders nog steeds massaal naar de juiste uitspraak van het modemerk. Veel Nederlanders spreken het uit als ‘Versaatsjie’, maar dat is dus onjuist. Hoe je het dan wel hoort uit te spreken? ‘Versaatsje’.

9. Gorinchem

‘Gorinchem’, ‘Gorcum’, ‘Gorkum’ of toch ‘Gurrecum’? Veel Nederlanders vroegen zich in het afgelopen jaar af hoe je de stad uitspreekt. Dus voor eens en altijd de juiste uitspraak is: ‘Gorkum’.

Het goed uitspreken van woorden was ook een les in Het Sinterklaasjournaal, dus misschien was je met deze ‘lastige’ al bekend. In het veel bekeken tv-programma ging men meteen al in op de uitspraak van de plaats waar Sinterklaas aan zou meren.

10. Lidl

Volgens de Duitse supermarktketen wordt de naam op Duitse wijze uitgesproken, namelijk als ‘Lie-del’ en niet als ‘Li-ddel’.

Als je niet weet hoe je bepaalde woorden moet uitspreken, kan dit enigszins gênant voelen. De taalexperts bij Preply hebben tips en die lees je hieronder.

👇 5 tips bij moeilijk uitspreekbare woorden Verdeel het woord in kleine klanken. Bestudeer elke lettergreep afzonderlijk en probeer ze apart uit te spreken voordat je ze samenvoegt om het volledige woord te vormen.

Google! Het internet is een waardevolle bron als je nieuwe woorden of namen wilt leren uitspreken. Zoek naar video’s of geluidsfragmenten die laten zien hoe je elk woord correct uitspreekt. Google Translate heeft ook een spraakfunctie waardoor je kunt achterhalen wat de juiste uitspraak is.

Onderzoek de oorsprong van een woord. Primark is bijvoorbeeld een Iers bedrijf en Lidl is Duits. Door te weten waar een woord vandaan komt, kun je een idee krijgen van hoe het oorspronkelijk wordt uitgesproken.

Luister naar mensen die de moedertaal van het woord spreken. Dit kan helpen om de juiste klank en intonatie te begrijpen. Weet je niet zeker hoe je de naam van een bepaalde wijn uitspreekt? Check dan waar de wijn vandaan komt en vraag het aan een lokale bewoner.

Neem de tijd om de woorden regelmatig te oefenen. Herhaling kan je helpen vertrouwd te raken met de klanken en de juiste uitspraak te internaliseren.

Klassiekers onder de moeilijke woorden

Andere woorden waarvan de uitspraak het afgelopen jaar regelmatig werd opgezocht, zijn onder andere drie klassiekers Puzzel (‘puzzel’ met een korte u, niet ‘puuzel’), Acai (‘a-ssa-ie’), Primark (‘Prie-mark’) en Quinoa (‘kien-wah’).

Als je niet in de positie bent om Google te raadplegen, bijvoorbeeld omdat de ober al voor je staat, kun je het het beste gewoon proberen. En even lachen als je het verkeerd hebt, om vervolgens te vragen hoe je het dan wel hoort uit te spreken. Iedereen spreekt wel eens iets verkeerd uit, dus er is geen reden om je te schamen.

Reacties