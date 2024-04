Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Facebook en Instagram onder vergrootglas van Brussel, dit is er aan de hand

De Europese Commissie neemt stappen tegen Facebook en Instagram om manipulatie van de verkiezingen te voorkomen.

Moederbedrijf Meta voldoet volgens de Commissie niet aan de eisen van de nieuwe Europese Digitale Dienstenwet (DSA).

Voor onder meer Russische verspreiders van nepnieuws is het veel te makkelijk op deze platforms te blijven opereren. Maar Meta heeft hulpmiddelen voor gebruikers om eventuele foute inhoud te melden ontoegankelijk weggestopt. Meta moet de Commissie over het aanpassen van een deel van zijn datasysteem binnen vijf dagen helderheid verschaffen. Over een aantal andere problemen zal de Europese Commissie deze week in nauw contact staan met Meta, aldus een Commissie-medewerker.

ANP

