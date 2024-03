Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Snel energie nodig vlak voor sporten? Dit voedingsmiddel geeft je een energieboost

Soms heb je van die dagen dat je niet genoeg of weinig gegeten hebt en wel wilt sporten. Of je begint aan een training en voelt je slapjes. Twee sporters die voor Ramadan vasten, delen hun trucs met jou.

Wie kun je nu beter naar de tips en tricks van ‘slimme voeding’ vragen, dan sporters die Ramadan vieren. Zij bewegen immers gewoon door, maar vasten van zonsopgang tot zonsondergang.

Tips van sporters Ramadan

En daar kunnen we allemaal wel iets van opsteken. Sportcoach Sihem El Mandoudi en bokstrainer Youssef Challouki delen hun slimme trucjes met het Belgische HLN.

Als je sport, is het belangrijk om goed te eten en te drinken. Want wie intensief beweegt, verliest energie. Volgens El Mandoudi zijn vermoeidheid, hoofdpijn of tintelingen signalen om naar te luisteren. Je lichaam is dan moe en heeft energie nodig. Slapen of eten is dan doorgaans de beste oplossing daarvoor.

Voeding dat lang voor genoeg energie zorgt

Overigens benadrukt El Mandoudi dat vrouwen andere sportprestaties leveren dan mannen. Mede ook door hun hormonale cyclus. De week voor de menstruatie zijn de meeste vrouwen op hun zwakst. Het vrouwenlichaam vraagt dan veel energie en dat is iets waar we volgens haar rekening mee dienen te houden. Wist je overigens dat vrouwen minder hoeven te sporten dan mannen?

Een optimaal sportontbijt, waar je volgens deze moslims en sportkenners, lang op kunt bouwen? El Mandoudi oppert zalm, avocado en eieren of skyr met nootjes. En bij de avondmaaltijd, dat tijdens de Ramadan de Iftar wordt genoemd, focust ze op lage koolhydraten. Zoals volkoren pasta. „Daardoor blijf je lang verzadigd.” Daarnaast adviseert ze om je eiwitten hoog te houden door voldoende vlees of vis te eten. En als je vegetariër bent? Dan oppert El Mandoudi linzen of kikkererwten. „Ook je vezels, zoals fruit, zijn belangrijk. En laat bewerkt voedsel achterwege.”

Eén voedingsmiddel met ‘superpower’

En tot slot heeft ze nog een slimme tip voor fanatieke sporters die op hun voeding bezuinigd hebben. Heb je snel energie nodig? Dan is er één voedingsmiddel met een ‘superpower’. El Mandoudi noemt dadels. „Die zorgen voor een suikerpiek, net zoals een stuk fruit, zoals een appel of kiwi.”

Reacties