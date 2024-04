Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wat doe je met je oude laptop of telefoon? Hier moet ie heen

Wat te doen met je oude laptop, telefoon of elektrische tandenborstel? Waar menig keuken vol staat met verschillende afvalbakken voor verschillende soorten afval, gaat het scheiden van elektrisch afval nog vaak mis en belandt het bij het restafval. Lees hier hoe dat komt en hoe het wel zou moeten.

Werd er onlangs op social media in het buitenland nog vol lof over het Nederlandse ophaalsysteem gesproken, toch gaat het scheiden van elektrisch afval nog niet de goede kant op volgens Stichting Open, een stichting die zich bezighoudt met het inzamelen van e-waste. Uit hun onderzoek blijkt dat het aantal ingezamelde kilo’s e-waste per persoon nauwelijks omhoog ging in het afgelopen jaar.

Elektrisch afval verhoogt risico op afval branden

‘Zorgelijk’ noemt de stichting de stijging van 5,5 kilo per persoon in 2022 naar 5,6 kilo in 2023. „Te veel waardevolle materialen gaan nog verloren. Dat is zonde”, zegt voorzitter Steven van Eijck. „Elk jaar belandt er voor drie Eiffeltorens aan elektrisch afval in de kliko. Dit is niet alleen een verlies van grondstoffen, maar het leidt ook tot vrijgekomen gevaarlijke stoffen en een verhoogd risico op afvalbranden.”

Nederlandse gemeenten zamelden in 2023 in totaal 90 miljoen kilo aan elektrisch afval in. Toch belandde er nog 20 miljoen kilo bij het restafval. Dat is 1,4 kilo per persoon per jaar. Welke elektrische apparaten vooral bij het restafval terecht komen? Lampen, vapes, ict-apparatuur, elektrisch speelgoed, zo meldt Stichting Open.

Amsterdam onderaan de lijst

De best presterende gemeenten in het scheiden van elektrisch afval zijn Oisterwijk, Westervoort en Westerwolde. Daar werd per persoon gemiddeld 11,5 kilo ingezameld. De drie gemeenten die onderaan het lijstje bungelen zijn Dinkelland, Westerkwartier en Hattem. Daar wordt gemiddeld 1,46 kilo per persoon opgehaald. Ook Amsterdam staat met 2,2 kilo per persoon bijna onderaan, op plek 332 van de 338 gemeenten.

Zo scheid je elektrisch afval

Elektrisch afval moet je in de meeste gemeenten naar een milieustraat afleveren, en daar zit meteen het probleem volgens Stichting Open. De straten zijn niet toegankelijk genoeg en soms te ver weg. Daarom gooien mensen hun elektronische afval uit gemak bij het restafval. Onder elektrisch afval vallen alle dingen met een stekker (bijvoorbeeld een keukenmixer, laptop of oplader daarvan) en alle dingen met batterijen (bijvoorbeeld een telefoon, brandalarm of afstandsbediening)

Volgens Stichting Open moeten de openingstijden van milieustraten beter afgestemd worden op de behoefte van burgers. Ook zou belangrijke informatie voor het inleveren van de apparaten beter gecommuniceerd moeten worden, vindt de stichting, ‘zodat inwoners precies weten waar en wanneer ze hun elektronisch afval kunnen inleveren’.

