Analyse: ‘Aantal migranten Westerse rijke landen nog nooit zo groot en vaker laagopgeleid’

Rijke westerse landen, waaronder ook Nederland, kampen met een migratiegolf die nog niet eerder zo groot was. De aantallen zijn verdubbeld, verdriedubbeld of verviervoudigd. En volgens het Britse nieuwsblad The Economist zijn migranten gemiddeld lager opgeleid dan tien jaar geleden. En dat heeft gevolgen voor de economie.

Het aantal migranten in rijke westerse landen was nog nooit zo groot. 3,3 miljoen meer in Amerika, Canada nam 1,9 miljoen immigranten op, Groot-Brittannië verwelkomde 1,2 miljoen mensen en Australië 740.000.

The Economist analyseert migratiegolf rijke landen

Migranten kunnen een gunstig effect hebben op personeelstekorten en ingezet worden als arbeidskrachten. Maar The Economist schetst ook de minder positieve kant van de migratiestroom. „Grote verplaatsingen van mensen hebben grote economische gevolgen.” Gevolgen die te zien zijn in inflatie, levensstandaard en overheidsbegrotingen. Maar het economische nieuwsblad merkt nog iets op bij de huidige migratie: een groot deel van hen is laaggeschoold.

Economische gevolgen van migratie

Maar in welke mate zijn die economische gevolgen te zien? The Economist noemt de huurmarkt. Een Australisch en Canadees onderzoek toont namelijk aan dat een toenemende toestroom van migranten de huurprijzen omhoog duwt.

Nieuwkomers verhogen duidelijk het bbp. Tegelijkertijd lijkt het erop dat ze het bbp per hoofd van de bevolking verlagen. Met het bbp bepalen economen de levensstandaard van een land. In Australië en Groot-Brittannië daalt of stagneert het bbp al vier jaar, in Canada daalde het bbp opvallend. In rijke Europese landen is dat beeld vergelijkbaar.

Arbeidskrachten en personeelstekorten

Sectoren als de landbouw of horeca, die kampen met personeelstekorten, profiteren van de migratie. „Ondertussen profiteren beter betalende sectoren die wel kwalificaties of ervaring nodig hebben, doorgaans niet veel van de migratiegolf.”

Onderzoeker Giovanni Peri legt uit dat lokale werknemers vaak beter af zijn door migratie. Waarom? Omdat zijzelf beter betaalde, productievere banen krijgen. Terwijl migranten fysiek en slecht betaald werk aannemen. „Mensen die hun lonen het meest waarschijnlijk zullen zien dalen als gevolg van migratie, zijn degenen die het meest lijken op migranten, en dat zijn doorgaans eerdere generaties buitenlandse werknemers.”

‘Verzorgingsstaat en vrije immigratie gaan niet samen’

Als het bbp per hoofd van de bevolking daalt (wat nu dus aan de orde is), kan dat invloed hebben op de kwaliteit publieke diensten. Zoals bijvoorbeeld de zorg, sociale diensten, onderwijs of het openbaar vervoer. Zo stelde de Amerikaanse econoom Milton Friedman ooit dat een verzorgingsstaat niet samengaat met vrije immigratie.

Pensioen, gezondheidszorg en woningmarkt

Volgens The Economist is migratie economisch het meest voelbaar als het gaat over pensioenen en gezondheidszorg. Tenzij de migranten vertrekken voordat ze oud worden. Maar ook de woningmarkt wordt wederom door het economische nieuwsblad aangesneden. „Migranten hebben, net als autochtonen, woonruimte nodig, wat de noodzaak om te bouwen vergroot. Het verwelkomen van nieuwkomers betekent veel meer dan ze alleen maar binnenlaten.”

