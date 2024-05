Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Niet eens met de huurverhoging? Dit is wat je kunt doen

De maand juli is jaarlijks hét moment om de huur van woningen aan te passen. Omdat huurders op tijd geïnformeerd moeten worden over de stijgende kosten, is de kans groot dat je al een brief van jouw verhuurder op de mat hebt gehad. Meer betalen is natuurlijk nooit leuk, maar wat moet je doen als je het helemaal niet eens bent met de huurverhoging?

Aan de verhoging van huur zitten een hoop regels verbonden. Tot 2029 mogen verhuurders de huur van vrije sectorwoningen verhogen met maximaal de inflatie plus 1 procent. Ook een verhoging van de cao-loonontwikkeling plus 1 procent, per jaar is toegestaan. In 2024 is de jaarlijkse huurverhoging maximaal 5,5 procent. Woon je in een sociale huurwoning? Dan mag je verhuurder de huur verhogen met maximaal 5,8 procent als de kale huur 300 euro of meer per maand is. Als je minder dan 300 euro aan huur per maand betaalt, mag de huur maar met maximaal 25 euro worden verhoogd.

De huurverhoging is voor veel mensen ieder jaar weer vervelend. Wie denkt bezwaar te kunnen maken tegen de verhoging, moet eerst goed in zijn contract kijken en checken of de verhoging aan alle regels voldoet. Alleen als een verhuurder zich niet aan de regels houdt, kan er bezwaar gemaakt worden bij de huurcommissie. „De meeste verhuurders houden zich aan de regels, dus het heeft vaak geen zin om bezwaar te maken”, vertelt een woordvoerder van de Huurcommissie aan Metro.

Dit kun je doen tegen huurverhoging

Waar wanneer kun je dan wél iets doen? Volgens de huurcommissie heeft bezwaar maken wel zin in een aantal situaties. „Bijvoorbeeld als de verhuurder later dan twee maanden van tevoren de huurverhoging doorgeeft, de huur hoger is dan de maximale huur van de woonruimte of als de verhuurder de huur voor de tweede keer binnen twee dagen verhoogt.”

Mocht je erachter komen dat jouw verhuurder zich inderdaad niet aan de regels houdt, kun je stappen ondernemen. De eerste stap is een e-mail of brief sturen naar jouw verhuurder met de uitleg waarom jij het niet eens bent met de verhoging. „Als de verhuurder deze uitleg ontvangen heeft, kunnen er twee dingen gebeuren”, aldus de woordvoerder van de Huurcommissie. „Als je geluk hebt, is de verhuurder het eens met jouw bezwaar en gaat de huur alsnog omlaag. Is de verhuurder het niet eens met het bezwaar, dan moet de verhuurder aan ons vragen om de verhoging te beoordelen.”

Mocht dat het geval zijn, dan is de rest van het uitzoekwerk voor de Huurcommissie. Het enige waar je rekening mee moet houden is dat je je zal moeten houden aan de uiteindelijke beslissing. Als de verhuurder gelijk krijgt, moet je naast de verhoogde huur ook de procedurekosten (25 euro) betalen.

Het is begrijpelijk dat niet iedere huurder verstand heeft van de juridische gang van zaken, daarom heeft iedereen recht op gratis hulp. „Huurders kunnen ons altijd bellen voor vrijblijvend advies, of ze kunnen aankloppen bij het Juridisch Loket voor vragen.”

