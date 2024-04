Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Sportjournalist in Sophie & Jeroen over schorsing Alex Kroes: ‘Mes in de rug’

Voetballiefhebbers en met name Ajax-fans vielen van hun stoel gisteren. Slechts twee weken na de aanstelling van de nieuwe directeur Alex Kroes, werd hij gisteren geschorst. Hij zou een fors aantal aandelen van de club hebben gekocht met voorkennis. Kenners twijfelen aan die verklaring, zeiden ze gisteravond in de talkshow Sophie & Jeroen. „Het kan elke keer nog gekker.”

Sportjournalist Willem Vissers wist niet wat hij hoorde toen gisteren bekend werd gemaakt dat twee weken na het aantreden van Alex Kroes, blijkt dat hij toch geen directeursfunctie uit mag voeren. „De koffie viel bijna om. De fantasie blijkt elke keer weer een slap aftreksel van de surrealistische werkelijkheid bij Ajax. Het kan elke keer nog gekker”, zei hij in Sophie & Jeroen.

En ook de bekende Ajax-fans ‘Kale & Kokkie’ geloofden hun oren niet. „Je vraagt je elke keer af: ‘Kan het nog slechter?’ En dan krijg je dit bericht.”

42.000 aandelen

Ajax wist dat Kroes in het bezit was van een groot aantal aandelen van de club, maar wanneer ze precies waren aangeschaft, was tot nu toe niet bekend. „Eigenlijk is Ajax al twee jaar met hem bezig”, legt sportjournalist Suse van Kleef uit. „Het eerste gesprek zou hebben plaatsgevonden op 5 april 2022. Dat is dus één dag voordat Alex zijn eerste aandelen (20.000, red.) koopt. Dan kun je dus al zeggen: ‘In dat gesprek heb je voorkennis opgedaan, en moet je dat niet doen op het moment dat je later een functie gaat vervullen bij Ajax’.”

Het knelpunt zit hem nu in de laatste tranche van aandelen. Bekend was dat hij 42.500 aandelen had, maar wanneer ze aangeschaft waren, niet. „Het viel vooral op dat op 26 juli die laatste tranche van aandelen is opgekocht, 17.000. Grote aankoop”, zegt Van Kleef. „En dat is dus op de dag waarvan Michael van Praag zegt: ‘Toen hadden wij via app, via de email en mondeling toegezegd dat wij hem gingen aanstellen’.”

Geen financieel gewin, zegt Vissers in Sophie & Jeroen

Voor de tafelgasten van Sophie & Jeroen een merkwaardige gang van zaken. „Persoonlijk begrijp ik er niks van. Ik snap dat hij niet is uit geweest op financieel gewin”, reageert Vissers. „Die man is multimiljonair. Je wordt hier niet rijk van. Maar wat ik niet snap, en ik weet niks van aandelen, maar het enige dat ik weet is dat je niet mag handelen met voorkennis. Het is onbegrijpelijk dat hij dan op 26 juli die aandelen koopt.”

Ook roept de rol van Ajax vragen op, zegt Van Kleef. „Ik kan er ook met mijn verstand niet bij dat Ajax hem niet heeft gevraagd: ‘Oké, jij hebt 42.000 aandelen. Wanneer heb je die gekocht?’ Dat doe je toch?”

Kale & Kokkie twijfelen in Sophie & Jeroen aan verklaring

Volgens Kale & Kokkie zou er meer achter kunnen zitten. „Het geeft een ongelofelijk dubbel gevoel”, zegt Lawrence de Munck (beter bekend als Kale) over de reactie van Van Praag dat Kroes niet terug hoeft te komen, ook al zou onderzoek blijken dat er geen sprake is geweest van handel met voorkennis. „Met alles wat er nu speelt, vraag ik me af: is dit het werkelijke verhaal of speelt er nog meer?”

„Ik heb gevraagd: ‘Is het niet een soort wraakneming van andere leden van de Raad van Commissarissen die misschien bang zijn dat de bezem Kroes het heel erg schoon wil vegen bij Ajax?’”, zei Vissers in Sophie & Jeroen. „Er is mij verzekerd dat dit niet zo was, maar ik kan nu niet bewijzen dat dit wel zo is. Feit is gewoon dat het eigenlijk een augiasstal is en Kroes wilde die uitmesten.”

Mes in de rug

„De moraliteit van de club is ver te zoeken”, volgens Vissers. „Eerst wordt Overmars ontslagen omdat hij vrouwen grensoverschrijdend bejegende, een tijdje later is er een beweging: het gaat slecht met Ajax, misschien moeten we Overmars weer terughalen. Zonder rekening te houden met mensen op de werkvloer die misschien wel heel erg bedroefd zijn geraakt. En nu is het eigenlijk weer hetzelfde. Een directeur gaat tegen de regels van de beurs in en is het ook alweer. Eigenlijk steekt iedereen elkaar een mes in de rug.”

Je kunt Sophie & Jeroen terugkijken via NPO Start.

Vorige Volgende

Reacties