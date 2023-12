Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Done-list is de nieuwe To Do-list: zo werkt het

Met het nieuwe jaar in het vooruitzicht is de kans aanwezig dat je nieuwe voornemens op je To Do-list aan het zetten bent. Gezonder leven, meer leuke dingen doen, meer voor anderen doen, sparen… maar dat is niet alles. Een ander voornemen dat steeds belangrijker wordt voor velen, is om goed voor het mentale gestel te zorgen. Deze truc kan daar zeker bij helpen.

Heb ik, Metro‘s collega Sophie Hendriks, al gedaan!

Belonen in plaats van afstraffen

Werken, schoonmaken, koken, opruimen, sporten, vrienden en familie zien, social media bijhouden… Het kan zo nu en dan best wel hectisch zijn om alle ballen hoog te houden. Om het overzicht te bewaren maken velen een To Do-list, waarbij je elke voldane taak kunt afvinken. En vooral dat geeft vaak een heerlijk gevoel. Maar wordt niet alles afgevinkt, dan bereikt het eigenlijk het tegenovergestelde. Het kan angst en stress geven om de dag niet zo productief af te sluiten als je had gepland.

In plaats van te worden overweldigd door de To Do-list – zouden we er volgens een steeds groter wordende groep – goed aan doen om het juist om te draaien. Vieren wat we juist al wél hebben gedaan, met een Done-list zou namelijk kunnen zorgen voor een veel positievere mindset.

De Done-list

Op een Done-list zet je alles wat je die dag, of week, of maand, al hebt gedaan. Het is daarmee een krachtige manier om te reflecteren en om zelfs je allerkleinste successen te vieren. Het creëert een gevoel van voldoening en vervulling, wat essentieel is voor het behouden van een gezonde balans tussen werk en privé.

Daarbij kan het ook werken als hulpmiddel voor motivatie. Het visueel zien van wat je hebt bereikt, zelfs als het kleine stappen zijn, kan een positieve invloed hebben op je motivatie en je aansporen om meer te doen. Hierdoor creëert het een opwaartse spiraal van succes en welzijn. Kijk, dat kunnen we gebruiken in het nieuwe jaar.

