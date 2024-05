Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit Kamerlid deelt de meeste tweets van racistisch account

Op X is heel wat drek te vinden. Gescheld, discriminatie, racisme, frustratie: ga zo maar door. En omdat je zo anoniem als je wil door ‘t leven kunt gaan, voelen mensen zich vrij om wat ze maar willen te zeggen. Maar ook politici gaan weleens de mist in. Zo is er één Kamerlid dat vaak tweets deelt van een racistisch en haatdragend account.

Het anonieme account ‘Radio Genoa’ deelt dagelijks zulke haatdragende en racistische tweets. En dat doet het account niet voor dovemansoren (of blindemansogen?): in het afgelopen jaar kregen video’s van het account bijna drie miljard views. Onderzoeksplatform Pointer analyseerde wie deze tweets deelt en daaruit blijkt dat Geert Wilders groot fan is. Hij is van alle Kamerleden met afstand de grootste verspreider van deze tweets.

Geert Wilders deelt vaak racistische tweets

Op het account van Radio Genoa zijn vooral filmpjes te zien waarin vooral vluchtelingen, moslims en mensen van kleur afgeschilderd worden als agressief en een ‘gevaar’ voor ‘onze cultuur’ en samenleving. Ondanks dat het account 650.000 volgers heeft, zijn dat niet de enige mensen die de video’s onder ogen krijgen. Het bereik is namelijk veel groter. In één jaar tijd verstuurde het account 3000 tweets, die samen bijna 3 miljard views kregen. Dat is bijna 1 miljoen per tweet, gemiddeld.

Bekende opiniemakers met een grote schare volgers op social media pushen en delen de video’s van Radio Genoa vaak. Dat gebeurt ook door mensen in Nederland, waaronder dus door PVV-leider Geert Wilders. Pointer ontdekte dat hij zeker dertig keer een bericht van het account op zijn eigen account deelde. Begin december gebeurde dat bijvoorbeeld nog, toen Wilders net de verkiezingen in Nederland had gewonnen.

Het is echter geen eenrichtingsverkeer: Wilders deelt niet alleen de video’s van het account, hij wordt daarop ook zelf genoemd. Dat gebeurde in het afgelopen jaar 25 keer.

