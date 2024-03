Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vrouw erft miljard en geeft hele erfenis direct weg

Wat zou jij doen als je een miljard zou erven? De 93-jarige Ruth Gottesman wist er wel raad mee. In plaats van een dure vakantie te boeken of een luxueus leven te leiden, gaf ze haar miljard direct weg.

Eerder schreven we nog over eigenschappen die veel miljardairs hebben. Eentje daarvan is dat zij minder vriendelijk zijn dan niet-miljardairs en niet zozeer aardig gevonden hoeven te worden. En hoewel veel rijken wel een bijdrage aan liefdadigheid doen, ontbreekt het volgens onderzoek bij de ultra-rijken aan empathie. Maar in dat rijtje hoort Gottesman overduidelijk niet thuis. Nadat ze moeiteloos haar hele erfenis weggaf.

Ruth Gottesman schenkt erfenis aan school

Een medische opleiding in New York heeft namelijk een mega-gift ontvangen. Daarom kan de school een jaar lang het collegegeld van studenten kwijtschelden. Dat allemaal dankzij de gulle gift van Gottesman.

Het gaat om het Albert Einstein College of Medicine in de New Yorkse wijk Bronx. Gottesman gaf vroeger les als professor op de school en is voorzitter van de raad van bestuur.

1 miljard naar studenten geneeskunde

De echtnoot van Gottesman overleed in 2022 op 96-jarige leeftijd en hij liet een flinke som geld na aan zijn vrouw. De man verdiende als belegger een fortuin. Een fortuin dat zijn vrouw kennelijk aan de nieuwste generatie medici wil schenken.

„Ik ben blij om met jullie te kunnen delen dat het Albert Einstein College of Medicine vanaf augustus dit jaar collegegeldvrij zal zijn”, kondigde Gottesman aan in een video die op X werd geplaatst. Als zij die woorden uitspreekt, gaat de zaal vol studenten volledig door het lint van blijdschap en applaudisseren en juichen ze luid.

Dure medische opleiding

De gift van Gottesman is een van de grootste donaties die een Amerikaanse school ooit ontving, berichten Amerikaanse media. Medische opleidingen zijn in de Verenigde Staten namelijk erg duur. Daardoor hebben artsen in opleiding vaak torenhoge studieleningen nodig om de opleiding te kunnen doen.



We are profoundly grateful that Dr. Ruth Gottesman, Professor Emerita of Pediatrics at @EinsteinMed, has made a transformational gift to #MontefioreEinstein—the largest to any medical school in the country—that ensures no student has to pay tuition again. https://t.co/XOy9HZLbfD pic.twitter.com/1ijv02jHFk — Montefiore Health System (@MontefioreNYC) February 26, 2024

