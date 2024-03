Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Shorttrackster Suzanne Schulting schaatste door met gebroken enkel en reageert op val

Shorttrackster Suzanne Schulting brak tijdens het WK op de 1000 meter haar enkel. Gisteravond reageerde ze bij De Oranjezondag op haar val en legde ze uit waarom ze door bleef schaatsen. Ook kon haar Belgische concurrent Hanne Desmet rekenen op een uitbrander.

Afgelopen weekend vond het WK shorttrack plaats in Ahoy, waar ook onze koning Willem-Alexander stond te juichen. Topfavoriet Schulting heeft niet echt een lekker seizoen achter de rug. Ze lag er een tijd uit omdat ze overtraind was en kreeg ook nog dit seizoen een schaatsmes in haar rug.

Suzanne Schulting schaatst door ondanks gebroken enkel

Maar toch schaatste Schulting dit weekend alle afstanden. Tijdens de 1500 meter viel ze, tijdens de 500 meter werd ze gediskwalificeerd en tijdens ‘haar’ 1000 meter viel ze opnieuw, doordat ze van haar Belgische concurrent Hanne Desmet een arm tegen zich aan kreeg.

Inmiddels zit de voet van Schulting in het gips. Verslaggever Noa Vahle vraagt Schulting waar ze tijdens haar race haar voet brak. Maar Schulting weet niet precies wanneer dat gebeurde. Ondanks haar breuk, begon ze toch aan een herstart. „Je staat in een WK-finale in eigen huis. Dan wil je er wel voor gaan. M’n enkel voelde niet goed, maar ik wilde het proberen. Ik kon op dat moment niet zeggen of het gebroken was of wat er aan de hand was. Na een paar rondjes voel je dat het dan niet goed is.”

Suzanne Schulting en concurrent Hanne Desmet sneren naar elkaar

Naast de adrenaline, wijt Schulting het door schaatsen het aan haar mentaliteit, dat ze niet zomaar opgeeft. In het ziekenhuis bleek dat de voet gebroken was. De shorttrackster ging voor goud in Ahoy, maar dat lukte dit WK niet.

Later komt ook haar Belgische concurrent Hanne de Smet ter sprake. De twee zijn in een welles/nietes-spelletje beland. Desmet won namelijk de race waarin Schulting viel, maar werd gediskwalificeerd. Volgens de Belg was het allemaal de schuld van Schulting, die haar zou hebben vastgepakt. De finale werd opnieuw zonder Desmet gereden. En hoewel Schulting dus wel meedeed, moest ze stoppen vanwege de pijn aan haar voet.

Goud bij shorttrack-team

Volgens Schulting had Desmet haar verlies moeten nemen. „Ze werd ingehaald… klaar.” De twee shorttracksters waren kennelijk boos op elkaar. „Oh ja, ze was boos op mij. Dat is ook wat ik te horen kreeg. Ik snap haar emotie wel. Het is haar derde penalty van het weekend. Dus daar zit bij haar ook een bak frustratie. Maar aan de andere keer heb ik ook zoiets van: ‘Het is je derde penalty van het weekend, dat zegt ook wel iets Hanne’. Misschien moet je ook daar bij stilstaan.”

Schulting kijkt uit naar het volgend seizoen. Ze ontving officieel wel nog een gouden medaille door de relay van haar team. Maar ze schaatste die natuurlijk zelf niet mee. „Ik vind dat voor die meiden fantastisch. Ook hoe ze dat hebben gemanaged ondanks dat ik er niet bij was. Dat geeft gewoon aan hoe sterk ons team is. Maar het voelt voor mij niet echt als goud.” Vanwege haar gebroken enkel gaat haar aandacht meer daar naartoe dan naar haar teamleden.

Revalideren

Chirurg Casper van Eijck legde bij De Oranjezondag uit dat bij Schulting het buitenbeen van de enkel gebroken is. En door de adrenaline en endorfines kon ze daarom waarschijnlijk door schaatsen. Hij verwacht dat Schulting vier à vijf maanden moet revalideren.

Je kijkt De Oranjezondag terug via KIJK.

