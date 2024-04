Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

April was extreem nat (en ook mei lijkt wisselvallig te worden)

April maakt plaats voor mei met perfect lenteweer, maar de rest van afgelopen maand was natter dan ooit. April 2024 gaat officieel de boeken in als natste april ooit gemeten, samen met 1932. Ook voor mei wordt wispelturig lenteweer verwacht.

Het cliché ‘april doet wat ie wil‘, kon deze maand met recht weer van stal gehaald worden. Zon, hagel, onweer, windstoten en enorme plensbuien wisselden elkaar af. Zo viel een deel van Koningsdag op veel plekken in het water, bleef het soms dagenlang druilerig, maar waren er ook zonovergoten dagen.

Dubbele neerslag in april

April was extreem nat. Gemiddeld viel er 93 millimeter regen, waar 42 millimeter normaal is voor deze tijd van het jaar. Dat meldt Weeronline. Daarmee is het, samen met 1932 de natste aprilmaand sinds het begin van de metingen.

Volgens Weeronline moeten we ook voor mei rekening houden met grillig lenteweer. Het weer van de afgelopen dagen houdt nog even aan. Tot aan het weekeinde kan de temperatuur in het oosten en zuidoosten zelfs oplopen richting de 25 graden. Dat is een stuk warmer dan gebruikelijk voor mei. Normaal ligt de temperatuur zo rond de 15 graden aan zee, tot 18 in het zuidoosten van Nederland.

Temperatuur lijkt te dalen

Maar tegen Bevrijdingsdag aan, lijkt de temperatuur te gaan zakken tot rond de 15 graden, hoewel dat nog onzeker is. Dat resulteert in wisselvallig weer, met buien, bewolking en zon. Volgens de voorspellingen blijft het minder zonnig dan normaal tot halverwege mei.

Vanaf de tweede helft van mei lijkt het warmer te worden, en mogelijk zelfs iets warmer dan gemiddeld. Eind mei kan die zomerjurk misschien eindelijk weer uit de kast, en kan het 17 graden in het noordwesten worden tot 20 graden in het binnenland. Maar, zo waarschuwt Weeronline: „Echt stabiel lenteweer lijkt het niet te worden. Het warme weer kan soms resulteren in een stevige regen- of onweersbui.”

