Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wéér incident met Boeing-vliegtuig: noodglijbaan raakt los

Opnieuw is een onderdeel van een Boeing-vliegtuig onderweg losgeraakt. Een glijbaan die dient als nooduitgang viel kort na vertrek uit New York van het toestel tijdens een vlucht van Delta Air Lines.

Afgelopen januari raakte een deurpaneel los van een Boeing 737-toestel. Na enkele minuten opstijgen ging het mis in het toestel: er ontstond ineens een gapend gat in het vliegtuig.

Noodtoestand uitgeroepen

In het toestel waar het nu misging, een Boeing 767, zaten 183 mensen. Het heeft een noodlanding gemaakt op de New Yorkse luchthaven John F. Kennedy. Delta meldt dat het toestel „grondig” wordt onderzocht en houdt het voorlopig aan de grond. De Amerikaanse luchtvaarttoezichthouder FAA onderzoekt het incident.

Vlucht 520 riep de noodtoestand uit nadat het cabinepersoneel een „vliegdekindicatie met betrekking tot de schuif van de nooduitgang in de rechtervleugel” had opgemerkt, evenals een „niet-routinematig geluid uit de buurt van de rechtervleugel”, vertelde Delta Airlines aan The Independent. Daarnaast werd een trilling gevoeld door het cabinepersoneel.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Delta Airlines 767-332ER makes emergency return to John F. Kennedy International Airport after losing its right-hand side emergency slide. pic.twitter.com/NHPJCQHgcc — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) April 26, 2024

Leeftijd Boeing-vliegtuig

„Omdat niets belangrijker is dan de veiligheid van onze klanten en mensen, hebben de bemanningen van Delta hun uitgebreide training toegepast en procedures gevolgd om terug te keren naar het vliegveld”, aldus een woordvoerder van de Amerikaanse vliegtuigmaatschappij. „We waarderen hun professionaliteit en het geduld van onze klanten voor de vertraging van hun reis.”

Boeing werd gevraagd om een verklaring, maar het bedrijf zei dat het zich zou wenden tot Delta Airlines en verklaarde alleen dat het vliegtuig 33 jaar oud was, aldus The Independent.

Reacties