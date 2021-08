Lichamen vijf vermiste jongeren aangetroffen in auto in Frans meer

Een groot drama in Frankrijk. Daar zijn gisteren de lichamen van vijf jongeren aangetroffen in een meer. Ze waren sinds maandag vermist.

Vijf jongeren tussen de 19 en 20 jaar kwamen maandagavond niet terug van een feestje. Ook gaven ze geen teken van leven meer. Daarop hebben hun families dinsdag alarm geslagen en het vijftal als vermist opgegeven.

Zoekactie jongeren

De politie startte een grote zoekactie naar de jongeren in de kustgemeente Saint-Raphaël, dat gelegen is aan de beroemde Côte d’Azur. Dit deed de politie gesteund door een oproepen via social media.

Al snel concentreerde het onderzoek zich op lac du Dramont, een meer in de regio, die gelegen is in het zuidoosten van Frankrijk. Dit omdat er aan de rand van het meer brokstukken werden aangetroffen van een witte Seat Ibiza.

Vijf jongeren verdronken

Duikers van de gendarmerie troffen woensdag een voertuig aan op de bodem van het meer in de Var. In datzelfde departement woeden ook hevige bosbranden. In het voertuig werden de lichamen van de vijf vermiste jongeren aangetroffen.

Twee van de slachtoffers komen uit de Var. De andere drie zijn afkomstig uit Parijs. Volgens een politiewoordvoerder gaat het om vier jongemannen en een vrouw van tussen de 19 en 20 jaar.

Over de toedracht van het ongeluk is nog niets bekend. De politie doet onderzoek naar hoe de auto met de jongeren in het water terecht is gekomen. Volgens ooggetuigen hadden sommigen tijdens het feest gedronken, maar of dat een reden kan zijn van het ongeval is onbekend.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

C'est à bord d'une Seat Ibiza blanche que 5 jeunes ont perdu la vie dans le lac du Dramont à Saint-Raphaël. La voiture a été ramenée à la surface et remorquée à la mi-journée. pic.twitter.com/ClQxvWYDXu — Var-matin (@Var_Matin) August 18, 2021

Var

Het is een nieuw drama in de Var. Maandag ontstond er in de regio een felle bosbrand, die zich verder verspreid. Er zijn duizenden mensen geëvacueerd, waaronder veel vakantiegangers. Het aantal campings is talrijk aan de Côte d’Azur.