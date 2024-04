Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo kom je van je slechte gewoonten af, volgens een psycholoog

Omdat mensen van nature gewoontedieren zijn, is het knap lastig om gewoonten af te leren. Dat mes snijdt aan twee kanten, want die gewoonten kunnen zowel goed als slecht zijn. Bij de slechte gewoonten kamp je mogelijk met negatieve gevolgen die een diepgaande impact op je leven kunnen hebben. Een psycholoog geeft zes tips om die slechte gewoonten toch te doorbreken.

Tips om van slechte gewoonten af te komen

Psycholoog Monica Vermani zegt tegen het Amerikaanse Psychology Today dat gewoonten zo moeilijk zijn om te doorbreken, omdat we ze vaak doen zonder erbij na te denken. Daarom is het allereerst al goed om erbij stil te staan. Volgens haar komt een slechte gewoonte vaak in de vorm van een soort beloning. Stel dat je bijvoorbeeld te hard werkt doordeweeks, dan wil je jezelf in het weekend misschien ‘belonen’ met drank, eten of buitensporige uitgaven.

Ze geeft zes tips om slechte gewoonten af te leren.

Creëer bewustzijn rondom wat je wilt veranderen

Bewustzijn is volgens Vermani altijd de eerste stap naar het doorvoeren van betekenisvolle veranderingen. „Door aan jezelf toe te geven dat je herhaaldelijk overwerkt, alcohol of drugs gebruikt, of jezelf afleidt met online winkelen, comfort food of veel tv kijken om ongemakkelijke gevoelens of situaties te verdoven of te vermijden, wordt de basis gelegd voor de beslissing om het beter voor jezelf te doen.”

Maak het besluit om te veranderen

Volgens de therapeut moet je jezelf beloven dat je afscheid neemt van een gewoonte of gedragspatroon. „Bedenk dat een slechte gewoonte altijd negatieve gevolgen met zich meebrengt.”

Ontdek wat de trigger is voor de slechte gewoonte

Ga voor jezelf na wat de triggers voor je slechte gewoonten, zodat je dit beter aan kunt pakken. Welke situaties en omstandigheden leiden tot dit gedrag?

Pak je triggers aan

Vermani adviseert om de hulp in te schakelen van een professional, als je dealt met trauma, een sombere stemming, angst of stress. Ook hulp van vrienden en familie kan zeer welkom zijn als je het moeilijk hebt.

Heb compassie voor jezelf

Het doorbreken van vastgeroeste gewoonten kost tijd, dus gun jezelf de tijd om veranderingen in je leven door te voeren en hulp en steun te zoeken als je dat nodig hebt. De psycholoog waakt voor een ‘alles-of-niets-mentaliteit’, omdat dat kan zorgen dat maanden van vooruitgang teniet worden gedaan als je één keertje de fout in gaat.

Vervang slechte voor goede gewoonten

Hoe wil je de gewoonten die je niet langer dienen, vervangen? Zoek naar positieve, plezierige en gezonde interesses en bezigheden.

