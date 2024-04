Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dilemma: ‘Onze 21-jarige zoon blijft afhankelijk van ons’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week Alex (58), wiens zoon afhankelijk blijft van hem en zijn vrouw.

„Onze zoon is 21 jaar. En we houden natuurlijk zielsveel van hem. Maar het is nogal een karakter en wellicht hebben we hem ook te veel verwend.

Na zijn middelbare school zag hij het niet zitten om te studeren. Dat vonden zijn moeder en ik geen probleem, maar daarna is hij in een soort lakse en luie modus terecht gekomen, waar we hem niet uitkrijgen.

Hij heeft nooit echt gewerkt. We ondersteunden hem gedurende zijn middelbare school tijd financieel, omdat hij genoeg tijd kwijt was aan school en sport. Maar nadat hij geslaagd was, vonden we wel dat hij iets om handen moest hebben. Maar daar lijkt hij zelf weinig gehoor aan te geven.

Zoon blijft afhankelijk

Zijn leven bestaat voornamelijk uit uitslapen, gamen en hangen met zijn vrienden. Hij heeft werkelijk nergens zin in. Hij heeft geen school, sport niet meer en werkt dus niet. En dat betekent dat hij het grootste deel van de tijd op zijn kamer is of bij zijn vrienden rondhangt.

Het is er allemaal een beetje ingeslopen. Hij zat aan het einde van zijn middelbare schoolperiode niet al te best in zijn vel en we vonden het vooral belangrijk dat hij zijn examens zou halen. ‘Leg hem niet te veel druk op’, dacht mijn vrouw. Maar ik heb inmiddels het idee dat hij werkelijk overal met de pet naartoe gooit.

21-jarige heeft geen motivatie

Hij heeft een paar sollicitatiepogingen gedaan bij bijbaantjes, maar zonder enig succes. Studeren heeft volgens hem toch geen enkele zin en hij leeft van een vast bedrag dat wij hem nog geven. Dat is niet veel, maar omdat hij nog bij ons woont en sober kan leven, redt hij het ermee

Ik ben regelmatig boos op hem, zijn moeder ook en we proberen ultimatums te stellen en hem te motiveren. Ook hebben we al heel veel gesprekken hierover met hem gevoerd. Maar hij wil gewoon niet. En om hem aan zijn lot over te laten, voelt voor ons als ouders niet goed.

Dilemma: hoe ga je om met een lakse zoon?

Hoe doen andere ouders dit? Met een zoon of dochter die nergens zin in heeft en weigert te werken of naar school te gaan. We houden van hem en zien dat hij met zichzelf in de knoop zit. Maar 21 jaar is toch een leeftijd dat je in ieder geval iets moet bijverdienen of moet ondernemen? We zijn in een heus dilemma beland en weten niet meer hoe we dit moeten aanpakken. Hebben andere ouders tips hoe je een ongemotiveerd kind toch aanmoedigt iets nuttigs te gaan doen? Zonder hem al te hard te moeten behandelen?”

