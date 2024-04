Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Philomenia werd slachtoffer van stalking: ‘Ik werd klemgereden en achtervolgd’

Het internet is in de ban van Netflix-hit Baby Reindeer. Dit vertelt het waargebeurde, aangrijpende verhaal van iemand die wordt gestalkt. Philomenia Arissen (53) weet maar al te goed hoe dat voelt. Het slachtoffer van stalking vertelt erover in talkshow Op1.

Arissen vindt sommige dingen uit de serie „zeker herkenbaar”. „Dat is onder andere de charme die meespeelt. Het medelijden waar je sympathie voor voelt. Dat zijn de dingen waar het mee begint.”

Slachtoffer van stalking in Op1

Ze werd jarenlang gestalkt door haar ex. „Ik kom uit een huiselijk geweldsituatie. Daar zit de controle al. Als je dan uit elkaar gaat, dan gaat die controle verder.” Het stalken gebeurde op verschillende manieren. „Het begon met voor het huis hangen. Dingen aan mijn auto en aan de deur hangen. Me klem rijden. Online of via bankoverschrijving communiceren. Bellen.”

Ook las haar stalker alles mee op haar computer. „Mijn dochter zei dat ze steeds op iets haar scherm zag verschijnen, maar elke keer verdween dat. We konden dat niet zien, totdat er iemand thuiskwam voor het internet. Die zat achter de computer en zei dat er waarschijnlijk een programma op stond van iemand die meekijkt. Toen heb ik alle apparatuur laten reviseren.”

‘Kan subtiel zijn’

Volgens deskundige Erik Blaauw, ook aan de talkshowtafel, is de scheidslijn soms vaag. Wanneer is er nu echt sprake van stalking? Dat bevestigt Arissen. „Het kan heel subtiel zijn. Hoe vaak moet iemand je een berichtje sturen voordat je het gevoel hebt dat je lastig wordt gevallen?”

In haar geval begon het op een gegeven moment duidelijk enge vormen aan te nemen en begon ze zich onbehaaglijk te voelen. „Dat ik klem gereden werd, achtervolgd werd, mensen om me heen benaderd werden, mijn kinderen op hun werk werden lastig gevallen, dat er op de wegen waar wij ons over bevonden overal graffiti was gespoten.”

Aangiftes

Ze is meermaals naar de politie gestapt. „Het is heel moeilijk dat het gezien wordt. Er moet voldoende bewijs zijn. Het moeilijke met civiel en strafrechtelijk is dat het elkaar niet ziet. Dus als er een civiele uitspraak is gedaan dat hij ons met rust moet laten, dan kan er een ‘stopgesprek’ plaatsvinden. Maar dan wordt er gezegd dat het maar een advies is. Dus moet er een aangifte gedaan worden. En dan hoop je dat er een zaak komt.”

Die zaak kwam er bij Arissen uiteindelijk. Hierin kreeg haar ex een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden en taakstraf van 180 uur. Helpen deed dat niet. „De tactiek veranderde. Het was meer onder de radar. En toen de twee jaar voorbij was, ging het weer verder.”

‘Heb geleerd ermee om te gaan’

Als je slachtoffer wordt van stalking, wordt je wereld volgens Arissen steeds kleiner. „Ook omdat mensen er geen begrip voor hebben. Ik ben ook tegen de hulpverlening aan gelopen.”

Nu zet ze zich zelf in voor slachtoffers. „Ik heb afgelopen jaar samengewerkt met regioplan aan een handreiking voor stalking en ben bezig met het ontwikkelen van trainingen. Er moet meer kennis en voorlichting gegeven worden, ook aan hulpverlening. Maar ik denk dat dat al op scholen moet beginnen. Wat zijn onze normen en waarden? Hoe ga je met respect en op een gezonde manier met elkaar om? Het is niet alleen voor de slachtoffers, maar ook voor plegers.”

Arissen is nog steeds niet van haar stalker af. „Een tijdje terug heb ik nog een telefoontje en een bericht gehad. Het gaat meestal in meervoud. Hij zei dat hij niet ophoudt zolang hij leeft. Op zo’n moment ben ik natuurlijk van slag, maar het heeft niet meer dezelfde impact als toen het bijna tien jaar geleden begon. Toen kon ik gewoon niet functioneren. Ik heb geleerd ermee om te gaan. Ik heb therapieën gehad. Ik kan thuis op de bank achter de geraniums gaan zitten, maar dat wil ik niet. Ik wil gewoon mijn leven leiden en iets voor de mensen doen die hier mee te maken hebben.”

Je kunt Op1 terugkijken via NPO Start.

Reacties