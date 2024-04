Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze financiële zaken moet je regelen als je (kind) 18 jaar wordt

Jij – of jouw kind – wordt binnenkort 18 jaar. Een feestelijke dag en een mijlpaal, maar ook de tijd van verandering. Met 18 jaar ben je namelijk volwassen en daar komen verantwoordelijkheden bij kijken. Deze financiële en administratieve taken zijn belangrijk om goed te regelen.

Als je 18 wordt, kom je onder bepaalde voorwaarden ook in aanmerking voor de tegemoetkoming scholieren. Vraag deze toelage op tijd aan, want de tegemoetkoming loopt op tot honderden euro’s per maand.

18 jaar? Dit moet je regelen

Je wordt 18 jaar, een feestelijke dag. Tijdens je 18e verjaardag krijg je ook een aantal verantwoordelijkheden cadeau. Naast die verantwoordelijk krijg je ook verschillende rechten en plichten. Zo heb je vanaf deze leeftijd onder andere stemrecht, mag je autorijden zonder coach (mits je een rijbewijs hebt, natuurlijk) en wellicht heb je ook recht op loonsverhoging, omdat je een jaar ouder bent.

DigiD aanvragen

Voor het regelen van bijna alle persoonlijke en financiële zaken heb je een DigiD nodig. DigiD staat voor Digitale Identiteit. Deze heb je nodig om toeslagen aan te vragen, belastingzaken te regelen en bijvoorbeeld je aangifte inkomstenbelasting in te dienen.

Zorgtoeslag en zorgverzekering

Als je 18 jaar bent, ben je verplicht een eigen zorgverzekering te hebben in Nederland. Deze kun je online afsluiten. De zorgpremies zijn dit jaar flink gestegen, maar om je verzekering te betalen, kun je zorgtoeslag aanvragen.

Zorgtoeslag moet je zelf aanvragen – dat kan ook met terugwerkende kracht – en je moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Je mag bijvoorbeeld niet meer dan 37.496 euro per jaar verdienen. De maximale zorgtoeslag bedraagt dit jaar 123 euro per maand. Zonde om die toeslag niet aan te vragen, toch?

Huurtoeslag

Woon jij op jezelf? Dan kan het zijn dat je in aanmerking komt voor huurtoeslag als je 18 jaar wordt. Om in aanmerking te komen moet je een zelfstandige woonruimte huren. Daarnaast mag tot 23 jaar de huur niet hoger zijn dan 452,20 per maand. Heb jij terwijl je studeert een kind? Dan mag de huur maximaal 808,06 per maand zijn. De precieze regels voor huurtoeslag check je hieronder.

Tegemoetkoming scholieren

Naast zorgtoeslag en huurtoeslag, kan het zijn dat je recht hebt op tegemoetkoming voor scholieren. Deze toeslag geldt voor iedereen tussen de 18 en 30 jaar die scholier is. Verschillende onderwijsvormen komen in aanmerking. De tegemoetkoming bestaat uit twee onderdelen: de basistoelage en de aanvullende toelage. De basistoelage voor thuiswonende scholieren bedraagt 137 euro en voor uitwonende scholieren is de basistoelage 485 euro per maand. Daarbovenop kun je nog een aanvullende toelage ontvangen, afhankelijk van het inkomen van de ouders.

Bijbaan

Heb jij een bijbaan, ben je net 18 geworden en ben je student of scholier? Dan kun je je werkgever vragen de studenten- en scholierenregeling. Hierdoor betaal je minder loonheffing en houd je meer netto salaris over. Je mag deze regeling maar bij één werkgever toepassen, dus als jij meerdere baantjes hebt, dan is het slim om deze regeling aan te vragen bij de werkgever waar jij het meeste werkt.

Verantwoordelijkheid geldzaken

Vanaf je 18e ben je in Nederland zelf verantwoordelijk voor de geldzaken. Je mag nu ook zelf een bankrekening openen. Handig, maar deze verantwoordelijkheid brengt ook eventuele risico’s met zich mee. Zo is het steeds gemakkelijker om achteraf te betalen na het doen van aankopen, dat levert schulden op.

💶 Achteraf betalen? Wijzer in Geldzaken, een initiatief van het ministerie van Financiën, heeft verschillende tips op een rij gezet voor consumenten die overwegen te kiezen voor achteraf betalen. Betaal direct. Retourneer je bestellingen op tijd. Zet zelf betalingsherinneringen in je agenda of telefoon. Controleer je mail of sms goed op betalingsherinneringen. Controleer ook berichten van onbekende afzenders. Check goed of een aankoop geretourneerd mag worden. Controleer of je de aankoop wel kunt betalen. Betaal op tijd en voorkom incassokosten. Toch een hoge rekening openstaan? Schakel hulp in.

Aangifte inkomstenbelasting

Als je werkt betaal je belasting. Het kan zijn dat je te veel belasting hebt betaald en bijvoorbeeld recht hebt op een teruggaaf. Daarom is het belangrijk om vanaf nu ieder jaar een aangifte inkomstenbelasting in te vullen. Werkte jij ook al toen je bijvoorbeeld 15 jaar was en heb je over die jaren ook te veel belasting betaald? Dan kun je dat tot 5 jaar na dato nog terugvragen.

