Dieuwertje Blok moet neus laten amputeren door kanker: ‘Het was mijn neus of mijn leven’

Dieuwertje Blok legt haar werkzaamheden neer en verdwijnt voorlopig uit de openbaarheid, omdat haar neus geamputeerd moet worden. Zij heeft daar kanker. Een eerdere poging tot het bestrijden van kankercellen in haar neus was niet succesvol.

Dat zegt de 66-jarige Blok, vooral geliefd en bekend door het presenteren van Het Sinterklaasjournaal, in de Volkskrant.

Dieuwertje Blok over neusamputatie

„Ik vind het erg raar zelf de publiciteit op te zoeken”, zegt Blok over het interview. „Maar ik wil de regie hebben. Ik zal op een gegeven moment toch weer naar buiten moeten en dan vind ik het een prettig idee dat mensen weten wat het is en hoe ik erin sta. Want het is heel rigoureus wat er moet gebeuren.” Volgens Blok duurt het ‘een tijd’ voor zij een prothese krijgt. „Dus dan is het maar beter als iedereen weet wat er met me aan de hand is.”

Blok ontdekte dat ze kanker had op het moment dat haar man, voormalig radiopresentator Peter de Bie, doodziek was. Twee ernstige bacteriële infecties aan zijn voet leidden ertoe dat zijn rechterbeen tot vlak onder de knie moest worden geamputeerd. „Daarbij vergeleken had ik een lullig dingetje. Het voelde als een kankertje dat ik snel achter me zou laten.”

Behandelingen niet aangeslagen

Dat bleek helaas niet zo te zijn. De neus van Blok is ‘van heel dichtbij’ bestraald en ook heeft de presentatrice immuuntherapie geprobeerd. Beide behandelingen sloegen niet aan. „Het voelde al niet goed”, zegt ze. „Het stinkt ook een beetje in mijn neus.” Toen Blok te horen kreeg dat een neusamputatie nodig is, was dat „een grote schok” voor haar.

„Mijn eerste reactie was: als dát moet, dan weet ik eigenlijk niet of ik nog wel wil leven”, zegt de presentatrice. „Niet dramatisch, maar meer van: oké, ik heb 66 jaar een leuk leven gehad, en ik weet niet of de rest van mijn leven nog genoeg kwaliteit heeft als ik zo door moet.”

‘Het was mijn neus of mijn leven’

Inmiddels kijkt ze daar anders tegenaan. „Nu denk ik: hup, weg met die kanker. Het was mijn neus of mijn leven. En toen was er geen moment meer waarop ik nog voor mijn neus wilde kiezen.” Ze zegt dat dit ze ‘dit gewoon gaat doen’. „Ik ga hier iets van maken. Ik weet nog niet hoe, maar het gaat me lukken.”

Het is volgens Blok voor de mensen om haar heen haar schokkender dan voor haarzelf. Zo was haar man erg aangeslagen. „Veel meer dan ikzelf, daarmee heb ik moeite. Ik vind het verschrikkelijk om te zien wat het andere mensen doet. Je mag best huilen om me, maar doe het even in je eigen tijd.”

