Frans Bauer heeft obesitas en dat is volgens hem de schuld van Mariska: ‘Haal ik de boodschappen?’

In een nieuwe aflevering van De Bauers – 20 jaar later gaat Frans Bauer de strijd aan met overtollige kilo’s. Hij blijkt er een niet al te bescheiden dieet op na te houden, maar dat hij te veel eet, komt volgens hem door zijn geliefde Mariska.

De vrolijke Frans en zijn gezin werken bij De Bauers-kijkers regelmatig op de lachspieren.

Frans Bauer zoekt hulp bij het afvallen

In de aflevering van gisteravond zien we dat Frans heeft besloten om professionele hulp te zoeken bij het afvallen. „De lijdensweg die afvallen heet, verschrikkelijk”, verzucht hij in de auto als hij op weg is naar het gezondheidscentrum.

„Poging 899”, zegt hij gekscherend tegen de diëtiste bij aankomst. Frans worstelt al langer met zijn gewicht. „Ik begon eigenlijk goed toen. Sporten, eetpatroon, dat ging prima, en toen kwam de corona. Dat was ellende. Toen zat ik gewoon elke dag tegenover de ijskast. Na die corona, ik had nog net geen krulstaart.”

Als de diëtiste hem opmeet, blijkt hij te zijn gekrompen. Dat heeft met zijn leeftijd te maken. „Je bent 50!”, verklaart ze. Frans vraagt zich lachend of het komt door het gewicht dat hij meesleurt. „Dat kan wel”, grijnst de diëtiste. Hierna moet Frans op de weegschaal staan en schrikt hij van het getal: 111 kilo. „Helemaal uit de hand gelopen.”

Officieel obesitas

Hij vraagt zich of hij dan obesitas heeft. „Je BMI is 34,4 en officieel noemen ze dat obesitas”, bevestigt de diëtiste. Frans somt op wat hij allemaal in een dag eet. „Ik eet ’s ochtends brood. Dat kan bruin brood zijn, maar liever wit. Ik pak regelmatig tussendoor een stukje leverworst. Mag geen naam hebben, maar ik pak wel echt vaak een stuk. Ik doe ook weleens gebakken eieren ’s ochtends. Met brood en met bacon. Die bak ik in de boter.” Ook eet hij tussendoor ‘die chocolaatjes met die gouden verpakking’. En als hij leverworst of kaas snackt, dan pakt hij er ook altijd nog eentje „voor reserve” mee.

Voor zoon Jan is het geen verrassing dat Frans obesitas heeft. „Als je ’s ochtends een stevig ontbijt eet, wat er ook mag zijn. Dat kan ook een worstenbroodje zijn. In de middag eet je alles wat God verboden heeft. Dan ga je optreden en terug naar de Mac, want je hebt zogenaamd niet genoeg gegeten. Dan kom je thuis en dan ga je nog even in de koelkast graaien. Dan zit je erop te wachten. Dan slibben je aderen volgens mij dicht van de cholesterol.” Zijn andere zoon, Frans Junior, vertelt wat het motto van zijn vader is. „Ook al is het nog zo duur, alles smaakt beter uit de frituur.”

Allemaal de schuld van Mariska

Als Frans zijn BMI op een goed niveau wil krijgen, moet er maar liefst 30 kilo vanaf. „Ik moet gewoon mijn hele levensstijl veranderen. Dat weet ik ook. Ik ga ervoor.” Het gezondheidscentrum gaat een plan voor hem maken. „Drankjes die ik enorm graag lust zoals bijvoorbeeld een cappuccino, die moet ik laten staan. Maar daar dronk ik er ook een stuk of tien van.”

Als Frans thuiskomt, vertelt hij zijn vrouw Mariska hoe het is gegaan. „Het ging boven verwachting goed. Een paar aandachtspuntjes. Ik ben gekrompen. Dus dat ziet er goed uit, dat cijfer is al teruggedrongen”, lacht hij. „En ik heb obesitas, dat is officieel bevestigd.” Frans denkt dat het allemaal Mariska’s schuld is. „Ja dag, hallo, douw ik het allemaal in mijn mond?”, protesteert ze. „Haal ik die boodschappen?”, kaatst Frans weer terug. „Wie haalt het uit de kast? Is ook niet allemaal voor jou bedoeld.”

Je kunt De Bauers – 20 jaar later terugkijken via NPO Start.

