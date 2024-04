Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Yvonne Coldeweijer massaal ontvolgd na nieuws over juicetoekomst

Yvonne Coldeweijer is duizenden volgers kwijtgeraakt na het onthullen van het ‘grote’ nieuws dat zij eerder aankondigde: ze gaat niet meer juichen voor een groot publiek, „maar voor een kleine, exclusieve club mensen”.

Dat heeft de roddelvlogster gisteravond aangekondigd in een video op haar Instagram-kanaal Life of Yvonne.

Yvonne Coldewijer stopt met juicen voor groot publiek

De 37-jarige Coldeweijer zegt in de video dat zij een speciale juice-memberclub gaat oprichten. Voor 8,95 euro per maand blijven mensen op de hoogte van de laatste roddel van Coldeweijer. „Deze club moet echt klein blijven. Want hoe kleiner de club, hoe meer leipe juice ik kan delen. De juice wordt leiper dan ooit. Scoops staan voor je klaar. Maar vanaf nu ga ik alleen verder met mijn exclusieve kleine club mensen.” De roddelvlogster adviseert haar volgers om er snel bij te zijn. „Voordat ik besluit je geen toegang meer te geven.”

Van haar huidige account maakt Coldeweijer haar privéaccount. „Ik heb gemerkt dat veel mensen het leuk vinden om te zien wat ik doe met mijn leven. Mocht je dat leuk vinden, blijf mij dan ook zeker volgen”, zegt ze.

Coldeweijer ontvolgd na nieuws

Coldeweijer kondigde een week geleden aan dat zij groot nieuws zou hebben op donderdagavond om 19.00 uur. Het lijkt erop dat volgers van Coldeweijer dit als een anticlimax ervaren. Dertig minuten na het verschijnen van haar video was ze 7000 van haar honderdduizenden volgers kwijtgeraakt.



Yvonne Coldeweijer had giga spannend nieuws, het was écht tijd voor iets anders!

Er werd een week lang niks meer gepost behalve een aftelkalender tot aan de grote dag. En nu is het eindelijk zover!! Je mag vanaf nu dokken voor haar roddels! 🥳😂 pic.twitter.com/BSZuL9pjOK — Kelly Sinke (@KelRebel) April 25, 2024

Met haar juice haalde Coldeweijer meerdere malen het nieuws. Zo had ze een bijdrage aan het naar buiten komen van de mishandeling in de Jumbo waar Glennis Grace bij betrokken was en deelde ze de video waarop Lil Kleine zijn toenmalige partner Jaimie Vaes zou hebben mishandeld. Over de familie Hazes had Coldeweijer vaak iets te zeggen. Op haar Instagram-profiel noemt ze zich ‘Doctorandus in de Hazologie’.

