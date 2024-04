Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Johan Derksen open over huwelijksdrama’s: ‘Er kwam bijna niemand opdagen’

Keuzes maken en dan mis zitten, daar kunnen we vast allemaal wel over meepraten. En over daarna spijt hebben ook. In Vandaag Inside ging het daarom gisteren plotseling over de huwelijksdrama’s van Johan Derksen. Die kan daar namelijk behoorlijk goed over meepraten.

Aanleiding was Amerika-kenner Raymond Mens aan de bar, die ‘weleens moe van zichzelf wordt’. Dat heeft te maken met dat hij nooit kan kiezen, of het nou om het avondeten of een eventuele relatie gaat. Johan Derksen begon daarom over de drie keren dat hij inmiddels getrouwd is. Tafelgast Olcay Gulsen, die Derksen op die plek onlangs nog ten huwelijk vroeg, was één en al oor.

Tweede huwelijk Johan Derksen een misser

„Ik moet zeggen dat ik al heel wat verkeerde keuzes gemaakt heb”, trapte de man die vorige week nog werd geopeerd af.” „Wat was je meest verkeerde keuze dan?”, vraagt Vandaag Inside-gastheer Wilfred Genee. Johan Derksen gedecideerd: „Mijn tweede huwelijk.” „Waarom niet je eerste?”, wil Olcay Gulsen weten. Derksen: „Het eerste was prima, maar die mevrouw is overleden. Maar die tweede… Ik wist wat er aan kwam en deed het toch.” Gulsen: „Zo zie je, als je al ergens in zit is het heel moeilijk om er weer uit te gaan, toch?” Derksen: „Jawel, maar ik had vroeger al een relatie met haar gehad.” Gulsen: „Je wist eigenlijk al dat het ‘m niet was?” Derksen: „Precies.”

„Maar zij leeft nog wel?”, is Gulsen daarop nieuwsgierig. Johan Derksen knikt. Gulsen: „Oh, dus ze kijkt nog wel, wat onaardig.” Derksen, die aangeeft dat het stel uiteindelijk maar een jaar bij elkaar bleef: „Die zal ongetwijfeld zitten te kijken, ja.”

Het huwelijksfeest…

Gulsen gaat nog even geïnteresseerd door: „Maar heb je dan wel een leuk huwelijksfeest gehad?” Johan Derksen: „Nee… Nee.” De tafelgaste tussen lachend en geschokt in: „Jezus… wat enthousiast.” Derksen gaat open kaart spelen: „Ik ben niet zo van de huwelijksfeesten. Ik weet nog wel, bij mijn eerste huwelijk, dat we allemaal mensen kaarten hadden verstuurd. Naar een restaurant bij het dierenpark in Emmen, een heel leuk restaurant heb je daar, kwamen maar zes mensen. Wij begrepen er niks van. Maar we hadden er niet over nagedacht: het was 1 april toen we trouwden. Die mensen dachten ‘we laten ons door die Derksen niet in de mailing nemen’. Het werd een heel goedkope bruiloft.”

Johan Derksen gek van de papierwinkels

Johan Derksen zit nu op z’n huwelijkspraatstoel, dus hij gaat nog even door. „Bij mijn tweede huwelijk zijn we gewoon even naar het gemeentehuis gegaan. En die derde heb ik in Memphis gedaan. Daar moet je je aanmelden bij het gemeentehuis. Dat is een hele papierwinkel, zeg nou niet dat je in Amerika zó kunt trouwen. Je wordt gek van de papierwinkels. Er stond een hele oude dame achter de balie en die ging dan vragen stellen. De hele wachtkamer zat vol met stelletjes. Dus die vrouw zegt tegen mij ‘is it the first time?’ Ik zeg (fluisterend, red.) ‘no no, the third‘. ‘Oh, the first!’ ‘Nohoo, the third.’ Maar ik wilde dat niet te hard roepen, al die mensen zaten te luisteren.”

„Je moet dan trouwen in een chapel en buiten staan allemaal vertegenwoordigers van die wedding-chapels. Je kunt naar white chapel on the hill, je kunt met een gospelkoor, een soulband, alles kan. Daarnaast stond een wolkenkrabber en op de achttiende etage had je een wedding chapel. Ik dacht ‘nou dan gaan we daar toch naar binnen? Dan zijn we er vanaf’. We kwamen binnen en er hing een zee van plastic bloemen en kunsttapijt.” Olcay Gulsen: „Vréselijk.”

Derksen is nog niet klaar: „Daar hing een zwarte meneer, ik zal op mijn woorden letten maar hij was echt zwart…” Gulsen tussen neus en lippen, hintend op een eerdere rel: „Hij was een Fries?” Johan Derksen: „Die meneer hing zo onderuit en die deed een jurk aan. Dat was dan de man die ons ging trouwen. Hij had een assistente, een mevrouw, en die had zo’n camera die in die tijd meteen klaar waren…” Genee: „Polaroid.” Derksen: „Ja, een polaroid. Die heeft drie polaroids gemaakt en wij hebben een bruidsreportage van 15 euro, drie polaroids.”

„Wat motiveert je dan als het twee keer niet gelukt is, om nog voor een derde keer te trouwen?”, wilde Olcay Gulsen tot slot nog weten. Johan Derksen: „Ja, kijk… Hoe oud je ook je bent, op een gegeven moment word je weer verliefd.”

Vandaag Inside over huwelijksdrama’s terugkijken kan via Kijk.nl

