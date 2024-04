Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Heeft gen Z echt een betere werkmentaliteit dan millennials?

Op tijd naar huis, grenzen aangeven en voor jezelf kiezen: dat is niet voor iedereen even makkelijk. Soms lijkt het erop alsof Gen Z dat beter kan dan de millennial. Maar is dat ook zo? Met drie vraag kloppen we in Metro’s podcast De Werkvloer aan bij psycholoog Thijs Launspach.

Zo’n 25 procent van de jonge werkenden tussen de 18 en 34 jaar oud heeft last van burn-outklachten, blijkt uit het meest recente onderzoek van TNO en het CBS. De hoogste tijd om die cijfers serieus te nemen. Daarom brengen we iedere podcastaflevering een bezoek aan de psycholoog.

Gen Z versus millennials

Psycholoog Thijs Launspach schreef verschillende boeken over stress en mentale gezondheid, heeft een eigen podcast en deelt wekelijks zijn inzichten in de krant. Dit keer leggen we hem de volgende stelling voor: gen Z heeft een betere werkmentaliteit dan de millennial. Maar is dat wel zo?

„We hebben het hier over generatieverschillen”, begint Launspach. „De millennials zijn nu tussen de 23 en 43 jaar, ruwweg. De generatie daaronder, de jonkies ten opzichte daarvan noemen we gen Z. Wat de exacte jaartallen zijn, is niet eenduidig.”

Als je het hebt over generatieverschillen, dan heb je het over een leeftijdscohort van ongeveer 20 jaar, legt Launspach uit. Ook binnen een zo’n cohort zijn de verschillen groot. In dat geval lijkt de jongste millennial wellicht meer op een gen Z’er, dan op een mede millennial van 40 jaar oud. „Om het nog ingewikkelder te maken: we hebben het niet alleen over generatieverschillen, maar ook verschil in levensfase, culturele verschillen, verschil in opleidingsniveau. Op al die niveaus zie je binnen één generatie allerlei verschillen”, nuanceert Launspach. „Dat maakt het lastig te spreken over de werkmentaliteit van een generatie.”

Generatie Z

Met die kanttekeningen in het achterhoofd, lijkt het er toch op dat gen Z meer doordrongen is van het belang van hun eigen mentale gezondheid, vervolgt Launspach. En dat zie je in sommige gevallen terug in de werkmentaliteit. Enerzijds omschrijft de generatie de mentaliteit zelf het liefst als: ‘We passen op onszelf’. Anderzijds zal de werkgever daar wellicht op mopperen en vinden dat die jongste werkenden te veel op hun strepen staan. „De neiging van gen Z om terug te grijpen naar een 9-tot-5 mentaliteit – want dat is wanneer je betaald wordt – wordt door ouderen weleens begrepen als een gebrek aan commitment of gebrek aan ambitie.”

Mentale gezondheid en groei

„Er iets niets mis mee om jezelf te beschermen tegen de excessen van de werkcultuur en productiviteitscultuur”, stelt Launspach. Zijn advies? „Pas een beetje op jezelf en zorg ervoor dat je niet alleen dit jaar je resultaten kunt halen, maar waarop dat op lange termijn ook lukt.” Wat hij hoopt, is dat we bewegen richting een situatie waarbij je voor jezelf kunt zorgen en stappen kunt zetten in je carrière. Op naar een middenweg met balans voor een goede mentale gezondheid en groeimogelijkheden in je carrière, concludeert Launspach.

Benieuwd naar het volledige advies van psycholoog Thijs Launspach? Je hoort het in de nieuwste aflevering van Metro’s podcast De Werkvloer.

