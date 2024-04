Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opvoedvraag: ‘Moet mijn dochter meer dan twee kinderen uitnodigen op haar feestje?’

Kinderen opvoeden gaat soms gepaard met lastige situaties en ouderlijke zorgen. Daarom beantwoordt Laura Saija, hoofdredacteur van Famme en J/M Ouders én moeder van drie kinderen, wekelijks speciaal voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Nikki: „Moet mijn dochter meer dan twee kinderen uitnodigen op haar feestje?”

Laura schiet te hulp.

„Hi Laura,

Mijn dochter wordt binnenkort zes jaar. Ze wil graag haar feestje geven in een indoorspeeltuin. Sinds ze in groep twee zit, speelt ze eigenlijk altijd met twee vaste vriendinnetjes. Dit zijn tevens onze buurmeisjes dus na school staan deze drie meiden regelmatig bij elkaar op de stoep. Op school speelt ze ook wel met andere meiden, maar dat zijn naar eigen zeggen niet haar ‘beste’ vriendinnen en ze wil ze dan ook niet op haar feestje hebben.

Ik ben erg bang dat als ze maar twee kindjes uitnodigt en er is er één ziek of iets dergelijks, dat haar feestje in de soep loopt. Daarom wil ik vragen of ze wat meer meisjes uitnodigt. Daarom de vraag: moet mijn dochter meer dan twee kinderen uitnodigen op haar feestje?

Groetjes Nikki”

Het antwoord

Hi Nikki,

Goed om te horen dat je dochter zulke goede vriendinnen heeft waar ze zich op haar gemak bij voelt. Dat is echt het belangrijkste, dat ze zich gelukkig en comfortabel voelt bij de mensen om haar heen, vooral tijdens haar verjaardagsfeestje.

Ik snap dat je je zorgen maakt, het zou niet leuk zijn als er iemand op het laatst niet kan. Toch zijn kinderen over het algemeen erg flexibel. Ik denk dat het belangrijk is om naar je dochter te luisteren en haar te ondersteunen in haar keuze. Als ze het liefst haar twee beste vriendinnetjes wil uitnodigen, dan is dat helemaal prima.

Groetjes Laura

