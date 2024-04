Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

In deze Europese landen drink je het goedkoopste biertje

De meivakantie staat voor de deur en veel mensen zullen al een reisje geboekt hebben, of ze blijven lekker in Nederland. Hoe dan ook: de bierprijzen in verschillende landen tot je nemen, is altijd handig. Waar in Europa vind je het goedkoopste bier?

Onlangs vertelden we je al welke bestemmingen voor de meivakantie het goedkoopst én het populairst zijn.

Meest goedkope bier van Europa

Misschien zag je het al aankomen, maar voor goedkoop bier hoef je niet in Nederland te blijven en ook niet richting het noorden te gaan. Juist richting het oosten, daar moet je ongeveer zijn. FerryGoGo deed onderzoek naar bierprijzen, door te kijken naar 35 Europese landen op basis van cijfers van Numbeo.

Je betaalt gemiddeld 3,87 euro voor een halve liter bier in Europa, kwamen zij achter. Hieronder zie je de landen met het goedkoopste bier van Europa, te beginnen met het meest voordelige land:

Belarus – 0,86 euro per halve liter Oekraïne – 0,95 euro per halve liter Bosnië en Herzegovina – 1,53 euro per halve liter Bulgarije – 1,79 euro per halve liter Hongarije – 1,90 euro per halve liter Noord-Macedonië – 1,95 euro per halve liter Tsjechië – 1,98 euro per halve liter Slowakije – 2 euro per halve liter Roemenië – 2,01 euro per halve liter Albanië – 2,03 euro per halve liter

Duurste biertje van Europa

Maar er zijn ook genoeg Europese landen waar je níet zo voordelig uit bent. In Nederland is de bierprijs de afgelopen jaren best gestegen, er was zelfs sprake van een mogelijke stijging van 30 procent als het om de prijs van een biertje op het terras ging. In deze landen kun je flink de portemonnee trekken voor een pilsje:

Noorwegen – 8,50 euro per halve liter Zwitserland – 7,24 euro per halve liter Finland – 7 euro per halve liter Denemarken – 6,70 euro per halve liter Zweden – 6,42 euro per halve liter Ierland – 6 euro per halve liter Frankrijk – 6 euro euro per halve liter Verenigd Koninkrijk – 5,26 euro per halve liter Nederland – 5 euro per halve liter Luxemburg – 5 euro euro per halve liter

