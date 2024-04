Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hilariteit en verbazing bij Sophie & Jeroen-kijkers over ‘pinguïnkenner’ Patricia Paay: ‘Veeg me op’

Patricia Paay schoof gisteravond aan bij Sophie & Jeroen om mee te praten over pinguïns. Maar kijkers zijn behoorlijk verbaasd over haar rol aan tafel en vragen zich af waarom zij als ‘pinguïnkenner’ werd ingeschakeld.

De pinguïn wordt met uitsterven bedreigd en daarom schoof, zoals presentator Jeroen Pauw dat noemt, de een pinguïnbrigade aan. Bestaand uit NRC-redacteur Marcel Haenen, reis-presentatrice Floortje Dessing en televisiegezicht Patricia Paay. Want naar Paay is nog niet zo lang geleden een pinguïn vernoemd.

Noodklok voor pinguïns in Sophie & Jeroen

Gebrek aan voedsel, klimaatverandering en nu ook nog de vogelgriep. Haenen maakt zich er zorgen over. Een ook volgens Dessing worden pinguïns door ons menselijke bestaan bedreigd. „Het is onvoorspelbaar wat wij als mens hebben aangericht.”

In Diergaarde Blijdorp zijn twee pinguïns naar Paay en haar man vernoemd. Paay is naar eigen zeggen een dierenliefhebber en zamelde een paar ton in voor Blijdorp. Ze is gek op de pinguïns en vindt ze ‘zo leuk’. „Het lijkt wel alsof ze het leed van de hele wereld op hun rug dragen als ze zo lopen. Dan wordt het menselijk”, aldus Paay.

Patricia Paay als ‘pinguïnkenner’

Als Pauw vraagt of de pinguïns naar hun namen, Patricia en Robbert, luisteren, is dat volgens Paay niet het geval. „Maar er zijn mensen die ze thuis houden. En dan gaan ze natuurlijk net als andere dieren ook naar je luisteren.” Maar de Sophie & Jeroen-tafel kijkt ietwat bedenkelijk bij die opmerking.

„Ze hebben geen handjes, geen armpjes en ze kunnen niet vliegen”, vat Paay nog eens samen over de dieren.

Verbazing bij kijkers

Haenen roept iedereen op om vandaag iets in een pinguïn-vorm voor het raam te zetten. Het is vandaag namelijk Wereld Pinguïn Dag. Daarna is het de beurt aan Jeroen van der Boom om een liedje te zingen over dit onderwerp. Hij moest namelijk met de woorden pinguïn, Antartica en Zuidpool een nummer maken. Van der Boom zat aan tafel om zijn show de Piano Bar te promoten. Een show waarin hij verzoekjes uit het publiek speelt. Vandaar dat hij nu ook het pinguïn-verzoek kreeg.

De mannen van Vandaag Inside konden in hun talkshow smakelijk lachen om het liedje van Van der Boom, dat hij met veel overgave en drama ten gehore bracht. Van der Boom sprak zelf al uit dat men er niet al te veel van moest verwachten.

Kijkers vonden het allemaal nogal een bijzonder tafereel. Want naast het liedje van Van der Boom, snapten een hoop kijkers eigenlijk niet wat Patricia Paay nu eigenlijk aan tafel deed.



De pinguïns denken, als dit onze redding moet worden, wil ik niet verder leven…. — SigarenmagazijnSipma (@SipmaSneek) April 24, 2024



dus… maar wat heeft P.P. nou met Penguins te maken, behalve dat haar naam ook met een P begint? 🤷🏽‍♀️ — Ermen Leu (@ermenleu) April 24, 2024



Patricia Paay en de noodklok🤪Gelukkig kijk ik dit programma nooit. — Monique (@MoniqueK21) April 25, 2024



Wereld Pinguïn Dag 😂😂😂😂 Met Patricia Paay 😂😂😂😂😂 Veeg me op. https://t.co/CbGwBFPEfd — Joost Jansen (@JoostJansen6) April 24, 2024



Patricia Paay komt de noodklok luiden voor de pinguïns…….🤔 — Marja Crotty-v Hoorn (@crottvh) April 24, 2024



Wat is de toegevoegde waarde van Patricia Paay aan dit interview, omdat er twee pinguïns in Blijdorp naar haar zijn vernoemd hahaha #sophieenjeroen — DianaH (@DianaHogetoorn) April 24, 2024

Je kunt Sophie & Jeroen terugkijken via NPO Start.

