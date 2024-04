Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gevangenisbewaarder Marcel: ‘Een gedetineerde probeerde mij te wurgen’

In Metro’s podcast De Werkvloer bestoken we iedere aflevering een andere beroepsexpert met vragen en gaan we in gesprek met een psycholoog. Met deze keer: gevangenisbewaarder Marcel Blijd, die al ruim 30 jaar in het vak zit.

Marcel Blijd was getuige van ontsnappingspogingen. Hij bewaakte de grootste criminelen. Daarnaast heeft in zijn werk dagelijks te maken met agressie: als bewaarder is niets hem vreemd.

Gevangenisbewaarder Marcel Blijd in De Werkvloer

Blijd was 30 jaar lang bewaarder in de Bijlmer Bajes. Intussen werkt hij op een nieuwe locatie en tot op de dag van vandaag doet hij zijn werk met liefde. Moordenaar, verkrachter of winkeldief; Marcel heeft één missie: iedereen die hij tegenkomt, behandelt hij als gelijkwaardig mens.

In De Werkvloer bespreken we hoe een dag er binnen uitziet. Je hoort hoe het voor Blijd is om na iedere dienst de deur achter zich dicht te trekken. Ook vertelt hij hoe hij zich heeft weten te weren tegen omkoping en corruptie. Daarnaast vertelt hij over de veelvuldige ontsnappingspogingen in zijn tijd in de Bijlmer Bajes. Je hoort hoe hij werd overvallen door agressieve gedetineerden en hij vertelt over de mooie en minder mooie momenten in zijn carrière.

Benieuwd? Je hoort het in aflevering 19 van Metro‘s podcast De Werkvloer. Vanaf vandaag te beluisteren via je favoriete podcast-app of via onderstaande links.

Abonneer je via Apple Podcasts of Spotify en krijgt automatisch alle nieuwe afleveringen in je favoriete podcast-app.

Vorige Volgende

Reacties