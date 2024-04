Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

KLM voert deze opvallende wijziging door voor het personeel

Tijd voor verandering, hebben ze bij de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij gedacht. Vanaf volgende maand mogen KLM-medewerkers tijdens het werk namelijk ook sneakers aantrekken onder het uniform. En dat geldt dus ook voor de stewardessen. Want altijd maar op hakken dat vliegtuig door, is dat nog wel van deze tijd?

Stewardessen zitten trouwens boordevol tips over het zo prettig mogelijk maken van een vlucht. Zo onthulde één van hen laatst welke stoelrij in het vliegtuig kans heeft op een first class-upgrade.

Verandering bij KLM

De nieuwe regel omtrent het kledingvoorschrift geldt vanaf 6 mei aanstaande. Vanaf dat moment is het voor KLM-medewerkers ook een optie om te kiezen voor een sneaker in plaats van een pump. Vooralsnog dragen bijna alle vrouwelijke medewerkers bij KLM een hak onder het uniform, maar straks is dat beeld verleden tijd, meldt Luchtvaartnieuws eerder vandaag. Volgens de vliegtuigmaatschappij is de maatregel doorgevoerd voor extra comfort tijdens je werk. Wat op haar beurt weer een positief effect heeft op het welzijn van de medewerkers, stelt KLM.

Volgens de luchtvaartmaatschappij spelen zij met deze verandering in op de vraag naar comfortabelere schoenen tijdens het werk. Ooit was het voorschrift: een hak van 3 tot 5,5 centimeter hoog, glad leer, goed gepoetst en donkerblauw. Vanaf 6 mei mag het personeel kiezen voor eigen sneakers – mits deze aan de eisen voldoen. Het Nederlandse modemerk Filling Pieces heeft dan ook in samenwerking met KLM een speciale sneaker ontworpen voor de luchtvaartmaatschappij. „Het dragen van sneakers onder een uniform komt steeds vaker voor bij luchtvaartmaatschappijen en past bij de huidige tijd”, zegt een woordvoerder.

Voorwaarden voor de KLM-sneaker

Toch laat KLM de voorschriften niet helemaal varen. Zo zijn er nog steeds een aantal regels waar je als stewardess aan moet voldoen. Zo is het uit den boze om de sneaker aan te trekken onder de rok die bij het uniform hoort. Wel kunnen vrouwen sinds een aantal jaar ook kiezen voor een broek. In dat geval mag de sneaker wél worden gedragen. De sneakers moeten gemaakt zijn van glad leer, of een leer-look hebben. Daarnaast moeten de schoenen donkerblauw of zwart zijn – afhankelijk van de kleur van het uniform. Tot slot moeten de schoenen een witte zool hebben. Tot nu toe werd er alleen voor medewerkers met bijvoorbeeld voetklachten een uitzondering gemaakt voor het dragen van hakken.

